Et konsortium bestående av blant annet investeringsfondene Blackstone og Permira har kommet med et ikke-bindende forslag kom å overta aksjene i rubrikkselskapet Adevinta.

– Ebay og Schibsted, som har uttrykt sin støtte for forslaget, vil beholde en del av sin nåværende aksjeandel i selskapet, sier Anne-Sophie Jugean i investoravdelingen hos Adevinta i en børsmelding.

Bloomberg var først ute med rykter om overtagelsen torsdag kveld.

Adevinta ble skilt ut som eget selskap fra Schibsted i 2019, og i 2020 kjøpte selskapet opp Ebays rubrikkvirksomhet i en avtale verdt 85 milliarder kroner.

– Samtalene er i en tidlig fase, og det kan ikke gis noen garanti for at et endelig tilbud vil bli fremsatt, eller hva betingelsene for et eventuelt tilbud vil være, ifølge Adevinta.

Adevinta anbefaler aksjonærer om å avstå fra å foreta handlinger med aksjene som kan være skadelig for deres interesser, og å utvise forsiktighet når de handler med aksjene i selskapet.

Schibsted bekrefter deltagelse i et konsortium med finansielle investorer angående et potensielt bud på alle aksjene i selskaper.

– De nåværende diskusjonene er i samsvar med de alternative mulighetene for Schibsteds eierskap i Adevinta som tidligere er kommunisert til finansmarkedene, skriver Schibsted i en børsmelding, hvor det legges til at det ikke gis en garanti om et endelig tilbud, eller hva betingelsene for et slikt tilbud vil være.

Adevinta eier en rekke digitale markedsplasser rundt i Europa innenfor blant annet eiendom-, bruktbil- og arbeidsmarkedet, og har i dag en markedsverdi på ganske nøyaktig 100 milliarder kroner. Men markedsverdien har falt over 50 prosent siden toppen sommeren 2021 etter flere år med svake resultater.

Etter avtalen med Ebay i 2020, endte det amerikanske selskapet opp med å eie rundt 44 prosent av aksjene i Adevinta. Men rundt ett år senere, i juli 2021, solgte Ebay en stor andel av Adevinta-aksjene sine til nettopp Permira. Permira eier derfor i dag rundt 11 prosent av aksjene i Adevinta, og er med det tredje største eier.

– EBay er kjent med uttalelsen som ble utgitt av Adevinta angående mottak av et ikke-bindende indikativt tilbud for alle aksjene i Adevinta, og har uttrykt støtte for dette forslaget. Under dette forslaget vil eBay beholde en del av sin nåværende aksjeandel i selskapet. eBay har ingen ytterligere kommentarer å tilføye, skriver Ebay i en kommentar.

Ebay steg på det meste 3,5 prosent ved Nasdaq-børsen like før stengetid, men endte dagen 0,5 prosent høyere. Aksjekursen steg med 0,8 prosent i etterhandelen. Aksjekursen har steget med 4,2 prosent i 2023 – mot 27,3 prosent for Nasdaq-indeksen.

Ifølge Bloomberg vil hverken representanter fra Blackstone eller Permira kommentere opplysningene.