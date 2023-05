Artikkelen fortsetter under annonsen

Adevinta fikk inntekter på totalt 435 millioner euro i årets tre første måneder, fremgår det av rubrikkselskapets førstekvartalsrapport tirsdag ettermiddag. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 12 prosent.

Resultat før skatt endte på 38 millioner euro, mot 72 millioner euro samme kvartal året før.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger endte på 145 millioner euro, mot 125 millioner euro samme kvartal året før.

Det var ventet en omsetning på 426 millioner euro og et ebitda-resultat på 143 millioner euro, ifølge analytikerestimater innhentet av TDN Direkt.

Opprettholder guiding

Videre gjentar Adevinta de finansielle målsetningene for 2023, som selskapet tidligere har kommunisert til markedet. Selskapet venter en tosifret omsetningsvekst i den nedre enden for helåret 2023, og et ebitda-resultat mellom 620 og 650 millioner euro.

Selskapet gjentar videre en langsiktig ambisjon om en omsetningsvekst på 11–15 prosent i perioden 2023-2026, og en ebitda-margin på mellom 40 og 45 prosent i sine kjernemarkeder i 2026, skriver TDN Direkt.

Tallene for starten på året kommer etter at slutten på fjoråret endte med et underskudd før skatt på 1,7 milliarder euro, tynget av en nedskrivning i samme størrelsesorden.

Børsopptur

Adevinta eier en rekke digitale markedsplasser innenfor blant annet eiendom-, bruktbil- og arbeidsmarkedet, og ble spunnet ut av Schibsted i 2019. I dag eier det norske mediekonsernet 28 prosent av aksjene, etter et stort nedsalg i fjor vinter.



Fjoråret var mørkt for Adevinta. Bråstans i bruktbilmarkedet og generell uro for teknologiselskaper førte til at enorme børsverdier forsvant, mens selskapets aksjekurs stupte rundt 45 prosent. Hittil i år har det gått den andre veien, med en oppgang på rundt 20 prosent.

Aksjen er fortsatt ned over 50 prosent fra toppen i august 2021. Selskapet er verdsatt til 94,2 milliarder kroner på Oslo Børs.