I fjerde kvartal omsatte Adevinta for 431 millioner euro, tilsvarende 4,7 milliarder kroner. Det er en økning på ni prosent fra samme periode året før.

Bruttoresultatet (ebitda) endte på 145 millioner euro for kvartalet, tilsvarende 1,6 milliarder kroner. Det er 16 prosent mer enn i fjor.

På forhånd var det ventet omsetning på 432 millioner euro, mens bruttoresultatet var anslått til 143 millioner euro, ifølge analytikerestimater innhentet av TDN Direkt.

– 2022 var et avgjørende år for Adevinta, ettersom vi oppnådde alle våre finansielle mål, til tross for utfordrende omstendigheter, sier Antoine Jouteau i en børsmelding.

Etter 25 minutters handel på Oslo Børs hadde aksjen falt kraftig, og var ned 5,7 prosent.

Finansdirektøren går av

Uvashni Raman som har vært finansdirektør i selskapet siden april 2019, går av. Det fremgår av børsmeldingen torsdag.

Hun skal slutte i høst, heter det i meldingen. Jakten på en ny finansdirektør har begynt.

– Jeg føler meg privilegert som har fått være med på reisen det har vært å skape Adevinta som en selvstendig diskusjon, sier Raman.

Konsernsjef Jouteau kaller henne et nøkkelmedlem av ledergruppen og en verdifull bidragsyter til veksten i selskapet.

Oppgang i år

Adevinta eier en rekke digitale markedsplasser innenfor blant annet eiendom-, bruktbil- og arbeidsmarkedet, og ble spunnet ut av Schibsted i 2019. I dag eier det norske mediekonsernet 28,5 prosent av aksjene, etter et stort nedsalg i fjor vinter.

For 2022 som helhet, omsatte selskapet for 1,64 milliarder euro, åtte prosent mer enn året før. Bruttoresultatet var på 548 millioner euro for året totalt, som var syv prosent mer enn 2021.

Fjoråret var mørkt for det Adevinta. Bråstans i bruktbilmarkedet og generell uro for teknologiselskaper førte til at enorme børsverdier forsvant, mens selskapets aksjekurs stupte rundt 45 prosent. Hittil i går har det gått den andre veien, med en oppgang rundt 25 prosent siden nyttår.