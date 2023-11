Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har i mange uker vært snakk om et mulig bud på Adevinta, Børsens sjette største selskap.

Tirsdag kveld bekrefter rubrikkselskapet at Permira og Blackstone legger inn et bud på hele selskapet på 115 kroner aksjen. Det verdsetter Adevinta til 141 milliarder kroner.

Adevinta-aksjen stengte til 106,1 kroner tirsdag.

Ser ikke bort fra høyere bud

– Det er sikkert noen som synes budet var litt lavt. Vi får lese gjennom selve dokumentet når det kommer, men et bud på 130–140 kroner som noen tenkte var litt urealistisk. Det var nok naturlig å forvente at budet ikke var altfor høyt siden hovedaksjonærene skal være med videre. Da har man ikke de helt store incitamentene til å forhandle frem altfor høy pris, sier forvalter Alf Inge Gjerde i Storebrand.

Alf Inge Gjerde, forvalter i Storebrand. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

Storebrand Asset Management eier gjennom flere ulike fond aksjer for rundt 600 millioner kroner i Adevinta. Gjerde & Co har lastet opp i det siste.

– Vi er litt overvektet i aksjen i øyeblikket.

– Har dere gjort endringer i det siste?

– Vi har vært mer på kjøperen de siste månedene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har lønnet seg?

– Ja, det har vært en fornuftig investering, sier forvalteren.

– Hva synes dere om prisen?

– Prisen er omtrent der vi kunne forvente den. Så får vi komme tilbake når vi har sett gjennom tilbudsdokumentene og diskutert internt hva vi kommer til å gjøre, sier Gjerde, og fortsetter:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser ikke bort fra at man kan måtte øke budet før man kommer endelig i havn. Samtidig er det neppe sannsynlig at det kommer andre budgivere inn.

I meldingen fra Adevinta tirsdag kveld heter det at tilbudsprisen er budgivers beste og endelig pris.

Schibsted selger for 24 mrd.

Budet gir en premie på 54 prosent av volumvektet snittkurs i de tre månedene til og med 19. september, like før de første nyhetene om et mulig bud ble kjent.

Permira, Schibsted og Ebay eier allerede drøye 70 prosent av aksjene i Adevinta og har gitt sin støtte til budet. Samtlige vil være med videre som eiere i Adevinta etter transaksjonen.

Men som en del av avtalen vil mediegiganten Schibsted selge 60 prosent av sin eierandel på 28,1 prosent for rundt 24 milliarder kroner i kontanter. Schibsted vil etter transaksjonen indirekte eie 13,6 prosent av Adevintas nye eierselskap, med aksjer tilsvarende 16 milliarder kroner.

– Dette er en viktig milepæl for Schibsted. Adevinta representerer mer enn 20 år med vedvarende verdiskaping, fra vi var en pionér i online rubrikkannonser til vi eksporterte suksessen over landegrenser. Beslutningen om å ta del i denne transaksjonen er resultatet av en grundig prosess for å finne den mest sikre og verdiskapende løsningen for Schibsted og våre aksjonærer, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i en melding.

– Vi tror Adevinta er godt posisjonert for fremtidig vekst som et privateid selskap, med betydelig støtte fra eiere som kan gjennomføre de nødvendige investeringene for at virksomheten skal oppfylle sitt langsiktige potensial, sier hun.

Kan få «aksjer»

Investeringsselskapene General Atlantic og TCV er også med på budet, som formelt fremmes av Aurelia Bidco Norway, et selskap satt opp i forbindelse med budet. Budet krever en akseptgrad på minimum 90 prosent.

I en separat melding redegjør styret i Adevinta for en rekke faktorer det har tatt hensyn til når det har vurdert budet: blant annet selskapets evne til å realisere sin langsiktige plan, prisen på budet og mulige strategiske alternativer. Styret har nådd en konklusjon på to punkter:

Selskapet kan over tid generere større verdi enn det som reflekteres i kontantvederlaget. For aksjonærene som er opptatt av selskapets langsiktige verdipotensial er ikke styret i stand til å anbefale hvorvidt man skal akseptere budet.

Likevel er kontantvederlaget innenfor området av hva som er rimelig fra et finansielt standpunkt og premien er innenfor det området som er blitt tilbudt i nylige bud i Norge. Det kan derfor representere en attraktiv mulighet for aksjonærer som vil kapitalisere på sin investering på kort sikt.

Budet fra investorgruppen åpner for at Adevinta-aksjonærene enten kan cashe ut, få såkalte «depository receipts» med indirekte eksponering til det nye eierselskapet eller en 50/50-kombinasjon av begge. «Depository receipts» er sertifikater som representerer eierskap i aksjer.

Frem og tilbake

Det har vært mye frem og tilbake med det mye omtalte potensielle budet. Da det først ble kjent bekreftet både Adevinta og Schibsted at et konsortium bestående av blant annet investeringsfondene Blackstone og Permira hadde kommet med et ikke-bindende forslag kom å overta aksjene i selskapet.

Uker kom og uker gikk, og etter en måned skal investorgruppen ha revurdert sine planer om et bud. Sviktende markedsutsikter i perioden etter budet ble blant annet trukket frem som en av årsakene, skrev Bloomberg den gangen.

Men bare noen uker etter det kunne Bloomberg igjen melde at budprosessen hadde fremgang.

Adevinta er det sjette største selskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på 124 milliarder kroner. Selskapet er mer verdt enn både Mowi og Yara.

Som følge av budet har Adevinta fremskyndet offentliggjøringen av kvartalstallene for tredje kvartal med to dager. Selskapet fikk et resultat før skatt på 41 millioner euro av en omsetning på 454 millioner euro i kvartalet. Det er en bedring fra samme periode i fjor da resultat før skatt var på minus 48 millioner euro av en omsetning på 408 millioner euro.

– Vi mener budet gir en attraktiv verdi og sikkerhet for aksjonærer, samtidig som det hjelper Adevinta med å dra fordel av selskapet langsiktige vekstmuligheter i et hurtig skiftende landskap. Tilgang til fleksibel kapital i privat kontekst vil sørge for at Adevinta forblir konkurransedyktig i disse forholdene, sier Lionel Assant, sjef for europeisk oppkjøp i Blackstone i en melding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.