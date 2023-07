Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva gjør du hvis landet du bor i er rammet av tresifret inflasjon og den neste valutakrisen alltid virker å være rett rundt hjørnet?

Man putter sparepengene på børs, naturligvis.

Hittil i år har tek-gigantene på Wall Street fått mye oppmerksomhet for kursrallyer som har sendt Nasdaq opp over 30 prosent siden årsskiftet. Den bredere S&P 500-indeksen har også steget friskt, med en oppgang på over 16 prosent.

Det blir imidlertid smuler målt mot Zimbabwe, der børsen har steget elleville 800 prosent så langt i år.

Utviklingen er svært bekymringsfull, skriver Bloomberg.

Verdens høyeste styringsrente

Til tross for den elleville kursoppgangen vil mange utenlandske investorer likevel ignorere Zimbabwe som et sted å investere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Oppgangen er drevet fullstendig av jakten på å sikre seg mot den høye prisveksten og fordi det er noe som kan omsettes av lokale investorer som har liten tiltro til den lokale valutaen og ikke har lett tilgang til amerikanske dollar, sier Hasnain Malik til Bloomberg. Han dekker fremvoksende markeder for det Dubai-baserte analysefirmaet Tellimer.

Kombinert med en valuta som blir ikke blir akseptert som betaling for større kjøp av flere og flere bedrifter, har innbyggerne i landet sett til aksjemarkedet som en måte å beskytte pengene sine på, skriver Bloomberg.

Børsen i hovedstaden Harare skal nevnes at ikke er stor: den samlede markedsverdien er på 1,8 milliarder dollar, tilsvarende om lag 19 milliarder norske kroner. For å sette tallet i kontekst er Equinor, Oslo Børs' største selskap, verdt 991 milliarder kroner.

Det skal også nevnes at børsen i Harare tiltrekker seg svært lite interesse fra utenlandske aktører, som kun utgjør rundt 15 prosent av handlene på markedsplassen. Omsetningsnivået er også lite, rundt 650.000 amerikanske dollar om dagen, eller om lag syv millioner norske kroner. Til sammenligning ligger omsetningen på 240 milliarder dollar for S&P 500 på New York-børsen.

Tresifret prisvekst

Zimbabwe var lenge et av de rikeste landene i det sørlige Afrika og hadde ved selvstendigheten på slutten av 1970-tallet det som blir beskrevet som en moderne økonomi bygget på landbruk, gruver og tilknyttet industri.

I løpet av Robert Mugabes regjeringstid, som varte fra 1980 til avsettelsen i 2017, har landet imidlertid slitt voldsomt. Politisk uro har ført til økonomisk kollaps og hyperinflasjon, en ukontrollerbar oppgang i det generelle prisnivået.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I juli 2020 ble den årlige prisveksten anslått å ligge på over 700 prosent og ble i juni målt til 176 prosent.

Les også: Pimco forbereder seg på hard landing

Landets innbyggere skal i disse dager til valgurnene der president Emmerson Mnangagwa står overfor en tøff valgkamp.

Hans regjering har fått mye av skylden for den svake økonomien i landet, som har sendt inflasjonen og rentene til værs. Zimbabwe har verdens høyeste styringsrente på 150 prosent.

For å gi et ytterligere bilde på situasjonen i landet: Den høyeste valøren av den zimbabwiske dollaren, 100, er ikke engang nok til å kjøpe en tomat, skriver Bloomberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.