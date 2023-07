Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene sendte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,22 prosent på ukens nest siste handelsdag.

Ved endt handelsdag hadde nordsjøoljen brent steget én prosent. Ett fat brentolje handles til 80,1 dollar, opp fem prosent på den siste uken.

Ellers sikret positive inflasjonstallene for USA i juni at Wall Streets nøkkelindekser endte i pluss onsdag. De største indeksene i Asia er opp 1,2 prosent i snitt torsdag morgen.

Inflasjonstallene for juni i USA endte på tre prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var på 4,8 prosent – en markant nedgang fra mai-tallene på henholdsvis fire og 5,3 prosent.

– Det er akkurat slik en myk landing ser ut. Arbeidsmarkedet krasjer ikke, men avtar og den samme tendensen ser man med inflasjonen, uttalte økonomiprofessor Betsy Stevenson til CNBC onsdag.

Solcelleselskap fortsetter å tape

Torsdag morgen var fullspekket av kvartalsrapporter fra selskaper på Oslo Børs.

Ferske tall for andre kvartal viste at olje- og gasselskapet Aker BP fikk et driftsresultat på 2,3 milliarder dollar og en omsetning på 3,3 milliarder dollar. På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet inntekter på 3,29 milliarder dollar og et driftsresultat på 2,28 milliarder dollar.

– Det var et ekstremt godt kvartal, der vi produserte mer olje og gass til lavere kostnader enn vi noen gang har gjort før. Målt etter underliggende leveransefaktorer, som for eksempel effektivitet, var vi historisk gode i kvartalet, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik på en pressebriefing rett etter klokken 07.00.

Aksjen steg over 1,2 prosent.

Til gjengjeld tapte solcelleselskapet Otovo nye 98 millioner kroner på driften i andre kvartal, slik at det samlede driftstapet så langt i 2023 nå summerer seg til 196 millioner kroner. Andrekvartalsrapporten viser videre at inntektene ble mer enn doblet til 317,4 millioner kroner, men en tilsvarende økning i kostnadene sender altså resultatene nedover i regnskapet kraftig i minus.

– Nok en gang har vi nådd rekordhøye nivåer hva angår installasjoner i løpet av kvartalet. Det ble også satt ny omsetningsrekord. Vi er nokså forventningsfulle til høsten på bakgrunn av at visse hindringer knyttet til installasjoner og i verdikjeden er ute av veien, sier konsernsjef Andreas Thorsheim i en børsmelding.

Aksjen steg én prosent.

Røkke-satsing med resultatfall

Røkkes Aker Horizons' verdijusterte egenkapital (Nav) endte etter andre kvartal på 11,1 milliarder kroner. Det er et fall fra første kvartal, da den verdijusterte egenkapitalen var på 15,8 milliarder kroner.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,6 milliarder kroner og en ubrukt kredittfasilitet på 500 millioner euro.

– Vi ser at energiomstillingen får fart over hele verden, og med det kommer nye utfordringer og muligheter. Dette kvartalet gjenspeiler det, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke.

Aksjen falt nesten fire prosent fra start før den raskt hentet seg inn igjen. Ved endt handelsdag falt aksjen 1,7 prosent.

Lavpriskjede falt 7,2 prosent

Ellers endte oljeselskapet Vår Energi med et kraftig valutatap i andre kvartal. Vår Energis funksjonelle valuta er norske kroner, mens rentebærende lån er i dollar. Svekkelsen av kroner i andre kvartal 2023 ventes å lede til relatert netto valutatap på rundt 47 millioner dollar, heter det i selskapets rapport. Etter dagens kurs tilsvarer det et tap på en halv milliard norske kroner.

Oljeselskapets nettoproduksjon var noe ned i andre kvartal med 202.500 fat oljeekvivalenter per dag i, sammenlignet med 214.400 fat per dag i første kvartal 2023 og 209.800 fat per dag i andre kvartal året før.

Aksjensteg 0,2 prosent.

Lavpriskjeden Europris hadde et resultat før skatt på 332 millioner kroner i andre kvartal. Det er et klart resultatfall fra samme periode i 2022 da selskapet hadde et resultat før skatt på 418 millioner kroner. Omsetningen endte på 2,3 milliarder kroner opp fra samme periode året før på 2,2 milliarder.

– Stigende renter og et generelt høyt inflasjonsnivå legger press på husholdningenes økonomi. Med en svak norsk krone kan ferien i utlandet bli dyrere i år enn forventet. Dette betyr at forbruket kan vise seg å bli enda mer forsiktig til høsten, skriver selskapet i rapporten.

