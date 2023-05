Artikkelen fortsetter under annonsen

Aker Horizons' verdijusterte egenkapital (NAV) endte etter første kvartal på 15,8 milliarder kroner, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport onsdag morgen.

I fjerde kvartal i fjor falt Horizons-verdiene over en milliard fra utgangen av tredje kvartal, til 15,1 milliarder kroner.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,8 milliarder kroner og en ubrukt kredittfasilitet på 500 millioner euro. Det gjør at den samlede, tilgjengelige likviditeten var på 9,5 milliarder ved utgangen av årets tre første måneder.

– Fornybart har tatt ytterligere steg i løpet av kvartalet som følge av positiv, regulatorisk utvikling og støtteordninger i EU og andre regioner. Dette har ført til høyere aktivitet for våre selskaper, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke i en børsmelding.

Det er Kjell Inge Røkkes Aker Capital som er største eier i Aker Horizons, med 67,2 prosent av aksjene. Folketrygdfondet er nest største aksjonær med rett over tre prosent.

Aker Horizons-aksjen steg over tre prosent fra start på Oslo Børs torsdag morgen.

Mainstream størst

Målt etter brutto egenkapital, altså verdiene av Aker Horizons' eiendeler inkludert gjeldsforpliktelser, står Mainstream for over 50 prosent av paraplyselskapets samlede verdi. Nest størst er Aker Carbon Capture med 18 prosent.

Samlet hadde Aker Horizons driftsinntekter på 29 millioner kroner i første kvartal og driftsutgifter på 62 millioner kroner.

En oppjustering av verdiene gjør imidlertid at resultatet før skatt endte på 725 millioner kroner i kvartalet. Den rentebærende gjelden utgjorde 6,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Selskapet har sine første lånefasiliteter til forfall først i 2025.

Det opplyses videre om at Mainstream fortsatt har visse utfordringer i Chile, der det vises til et ineffektivt energimarked. Ellers meldes det om fremgang for Aker Carbon Capture knyttet til prosjektene Brevik og Twence.

Konstant børsnedtur

Selskapet, som fungerer som et samlested for Aker-sfærens grønne investeringer, gikk på børs i februar 2021 og har vært på en mer eller mindre sammenhengende kursnedtur siden. Selskapet verdsettes i dag av markedet til 5,5 milliarder kroner.

Siden februar 2021 har det blitt gjort flere endringer innad i paraplyselskapet:

Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen ble tatt av børs og innlemmet i Aker Horizons i mars i fjor.

Aker Offshore Wind ble bare måneder senere slått sammen med Mainstream Renewable Power.

I mars i år kunngjorde nettopp Mainstream at det hadde solgt fornybarselskapet Lekela i Afrika for rundt 966 millioner kroner.

Da morselskapet Aker la frem sin fasit for 2022 ble det dessuten klart at Aker Horizons var det som bidro med det største verdifallet, på over ni milliarder kroner.

