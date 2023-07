Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er god drift i industrilokomotivene, særlig i Aker BP og Aker Solutions, fortsatt motvind for deler av fornybarvirksomheten og spennende tider i programvareselskapene Cognite og Aize.

Aker-sjef Øyvind Eriksen la tirsdag morgen frem halvårsrapport for det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonsernet, som viste nok et kvartal med fall i verdiene.

På slutten av de første seks månedene i 2023 hadde den verdijusterte egenkapitalen, som Aker mener er det beste uttrykket for verdiene i konsernet, falt til 57,2 milliarder kroner. Ved utgangen av 2022 var tallet 66,9 milliarder kroner.

Dette tilsvarer altså et verdifall på nesten ti milliarder kroner på et halvt år, drevet av børsfall for fire av seks børsnoterte Aker-selskaper, inkludert moderskipet selv.

– Markedsprisingen er noe vi forholder oss til og ikke kritiserer. Det viktige for oss som hovedeier er at vi sammen med styrene og ledelsen i porteføljeselskapene gjør noe med det som vi selv kan påvirke, sier Eriksen.

Aker er verdsatt til 45,7 milliarder kroner på Oslo Børs og har falt 12 prosent så langt i år. Det er Kjell Inge Røkkes TRG Holding som er største eier, med 68 prosent av aksjene.

Ryddejobb i Aker Horizons

Ved utgangen av andre kvartal var Akers likviditetsreserve, inkludert urørte kredittfasiliteter, 6,3 milliarder kroner. Kontantbeholdningen var 876 millioner kroner, mens netto rentebærende forpliktelser var 3,3 milliarder kroner.

Slik han har for vane i Akers kvartalsrapporter, kommer konsernsjef Eriksen med sine betraktninger for perioden som er gått.

I årets andrekvartals- og halvårsrapport blir det viet plass til alt fra inflasjon, kunstig intelligens og overgangen til fornybare energikilder.

Da Aker Horizons la frem resultater i forrige uke, ble det klart at selskapet hadde skrevet ned verdier i Chile for 2,3 milliarder kroner som følge av en restrukturering av satsingen i landet. Den verdijusterte egenkapitalen i Horizons falt til 11,1 milliarder kroner, ned fra 15,8 milliarder ved utgangen av første kvartal.

Eriksen utdyper overfor DN at det allerede er iverksatt tiltak for å «fokusere virksomheten, begrense investeringer og kutte kostnader».

– Det vil bety færre segmenter, færre land og mer restriktive investeringskriterier. På kort sikt er avklaring av situasjonen i Chile en prioritert oppgave.

Han sier fornybarindustrien nå er i en fase der det er økt behov både for kapasitet i leverandørkjeden, utvikling av nett og infrastruktur og ytterligere avklaringer som i sum kan bidra til økt lønnsomhet og aktivitet.

– Industrielle aktører er i en krevende fase, der konsekvensen på kort sikt synes å være større forsiktighet og mer kapitaldisiplin. Den langsiktige oppgaven og de langsiktige mulighetene er imidlertid de samme, sier Eriksen.

Om kunstig intelligens

I aksjonærbrevet i halvårsrapporten viet Eriksen også plass til en av de store snakkisene så langt i 2023: kunstig intelligens.

I brevet trakk han ikke overraskende frem Cognites arbeid med nettopp dette, og at han gleder seg til å se hvordan andre Aker-selskaper kan dra nytte av bruken.

– Jeg er enig at generativ kunstig intelligens sannsynligvis er «overhypet» på kort sikt, men «underhypet» på lengre sikt. Vi er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder dets fulle potensial, men samtidig er det raskt blitt til en sentral del av både forbrukernes og arbeidernes hverdag, het det.

På spørsmål om akkurat hvordan kunstig intelligens skal implementeres i Aker-systemet, svarer Eriksen at han ser store muligheter.

– Akers konkurransefortrinn er at vi kan koble unik software-kompetanse i selskaper som Cognite og Aize med dyp domenekompetanse i industriselskaper som Aker Solutions og Aker BP. Vi har et bedre utgangspunkt enn de aller fleste til å identifisere behovene og utvikle digitale produkter som gir brukerne en målbar verdi.

Olje og gass fortsatt størst

Til tross for en storstilt fornybar-satsing de siste årene utgjør fortsatt eksponeringen mot olje og gass – hovedsakelig gjennom Aker BP og Aker Solutions – rett over halvparten av bruttoverdiene i Aker-konsernet.

Førstnevnte er den desidert største investeringen i Aker, mens oljeserviceselskapet Aker Solutions utgjør den nest største andelen.

Ellers i Aker-systemet finnes også investeringer innen både it (Cognite), oppdrett (Salmar Aker Ocean) og bioteknologi (Aker Biomarine).

Den verdijusterte egenkapitalen i Aker beveger seg ofte tydelig fra kvartal til kvartal, som følge av kursutviklingen for de børsnoterte selskapene. I første kvartal ble nedgangen i den verdijusterte egenkapitalen tilskrevet en negativ kursutvikling for Aker BP og Aker Horizons. Sistnevnte er selskapet der flere av fornybarsatsingene etter hvert er blitt puttet inn.

Olje- og gasselskapet har falt nesten ni prosent på Oslo Børs så langt i år, mens Aker Horizons er ned over 50 prosent siden årsskiftet. Av de børsnoterte porteføljeselskapene er det kun Aker Solutions som har steget på børs så langt i 2023, med en oppgang på rett over 20 prosent.

