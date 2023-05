Artikkelen fortsetter under annonsen

De tre nøkkelindeksene på Wall Street endte onsdag opp over én prosent. Slik ser det ut rett etter åpning torsdag:

S&P 500, verdens mest toneangivende børsindeks, er ned 0,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,1 prosent.

Dow Jones, som følger 30 store amerikanske selskaper, faller 0,3 prosent.

Markeder er for tiden mest opptatt av om republikanere og demokrater blir enige om å heve gjeldstaket før verdens største økonomi USA havner i mislighold.

Liker kommunikasjon

– Gjeldstaket er det store usikkerhetsmomentet, sier sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

Mens alle mener det er prekært å få hevet gjeldstaket, altså grensen for hvor mye gjeld den amerikanske staten kan ta opp, er det bred enighet om at politikerne ikke vil la staten havne i mislighold.

Sjefstrateg Johansen tror likevel svingningene i aksjemarkedet vil fortsette. De er hverken superpositive eller supernegative til aksjer.

– Vi er nøytrale, men litt forsiktige.

– Kommunikasjonstjenester er den eneste sektoren vi har overvekt, sier Johansen, som trekker frem at sektoren har en del vekst, utbytter og er stabil.

På motsatt side er de undervekt finans.

– Rentekurven har vist at den rekordhøye inntjeningen er litt forbi. Vi har en potensiell misligholdssyklus foran oss. Det er mye som skal refinansieres foran oss med betydelig høyere renter, sier han.

– Knivsegg

USA har hevet gjeldstaket 102 ganger siden annen verdenskrig. Statsgjelden er aldri blitt misligholdt. Når uroen rundt gjeldstaket har lagt seg, er det fortsatt amerikansk økonomi man bør følge med på, mener Johansen.

– Akkurat nå balanserer man på en knivsegg, sier han.

På toppen av eggen er den foretrukne «myke landingen», der man får ned inflasjonen og aktiviteten i økonomien uten å gå inn i en lang og dyp resesjon. Men på hver side av eggen er det uhyggelige scenarioer.

På den ene kanten kan det bli resesjon der arbeidsledigheten stiger mer enn et prosentpoeng og en økonomi som stopper skikkelig opp, ifølge Johansen. På den andre siden får man ingen landing i det hele tatt. Da akselererer økonomien videre uten at arbeidsledigheten har steget overhodet.

– Hvis vi havner i resesjon vil du se at inntjeningen faller, ledigheten stiger og aksjer vil antageligvis korrigere en del ned. «No landing»-scenarioet er kanskje positivt på kort sikt, men da tar det ikke lang tid før vi er tilbake med stigende inflasjon og rente, og du kan få et scenario 6–12 måneder frem hvor du får fallende aksjepriser og rentepriser, sier sjefstrategen.

Han mener en myk landing er det mest positive scenarioet på litt lenger sikt.