De asiatiske og europeiske børsene stiger på bred basis etter oppturen i det amerikanske aksjemarkedet onsdag.

Markedet inntok en optimistisk stilling til en løsning på gjeldstaket i USA etter at landets president Joe Biden sa han var sikker på at budsjettet ville dras i land. Også lederen i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, var positiv til en løsning.

Britisk telekomaksje stuper

Også i Europa ser det lyst ut i morgentimene.

Euronext 100-indeksen stiger rundt 0,7 prosent fra start.

Stoxx Europe 600 stiger 0,4 prosent.

I Paris stiger børsen 0,9 prosent.

Dax-indeksen i Tyskland stiger 1,4 prosent.

Bilprodusenter, teknologiaksjer og banker leder an oppgangen onsdag, mens infrastrukturselskaper (utilities) drar i motsatt retning.

Det britiske telekomselskapet BT Group faller seks prosent på børsen etter å ha lagt frem årsrapport. Der fremkommer det nemlig at selskapet vil kutte i både egne ansatte og innleide tjenester med så mye som 42 prosent i løpet av de neste syv årene. BT er Storbritannias største nettverksoperatør.

Toppsjef Philip Jansen har lovet å kutte kostnader med tre milliarder pund i året innen 2025 fra 2020-nivåer, men ifølge Bloomberg News må han vente til selskapet er ferdig med å rulle ut fibernettet. I mellomtiden kommer den frie kontantstrømmen til å falle så lavt som til en milliard pund i år, ifølge selskapet.

BT Group har en markedsverdi på 13,5 milliarder pund, tilsvarende rundt 180 milliarder kroner.

Oslo Børs er stengt torsdag på grunn av Kristi himmelfartsdag.

Japansk børslykke

Nikkei-indeksen i Japan steg 1,6 prosent torsdag. Dette er sjette dagen med oppgang for Tokyo-børsen, som er på sitt høyeste siden høsten 2021. Hittil i år har Nikkei-indeksen steget mer enn 17 prosent. Ellers er det bred oppgang i Asia.

Hongkong-børsen steg 0,78 prosent.

Shanghai-børsen steg 0,40 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea steg 0,83 prosent.

Australia steg 0,52 prosent.

De indiske børsene stiger rundt 0,30 prosent.

