– Den ekstra risikopremien du får i aksjemarkedet versus rentemarkedet er blitt veldig liten internasjonalt. Der stikker Oslo Børs seg ut. Det er svært høy resultatavkastning, sier Atle Hauge, som forvalter og plukker aksjer til fondet Odin Norge.

Han og andre norske forvaltere surfer på en sort bølge om dagen. De siste månedene har Oslo Børs kommet opp i marsjfart på ryggen av solid opptur i oljeprisene. Hovedindeksen har knust gamle «all time highs». Oljegiganten Equinor lukter også på gamle toppnivåer.

Onsdag formiddag steg Oslo Børs svakt fra start, før oppgangen tiltok i takt med en økt oljepris. Hovedindeksen endte med en oppgang på 1,05 prosent.

Hauge synes markedet ser bra ut og har lastet opp med oljeaksjer.

– Ordentlig inntjeningsboom

Forvalteren har ikke fått høydeskrekk av at Oslo Børs nylig nådde nye høyder.

– Hvis du ser på de siste to årene har børsen bare blitt billigere til tross for at indeksen står høyere, på grunn av inntjeningen. Bokverdiene har økt kraftig, mens børsen har vært sideveis. De 12 neste månedene tror jeg risk/reward er bra, sier han.

Risk/reward er et bransjeuttrykk som sier noe om hvor stort avkastningspotensialet er i forhold til risikoen du tar.

– Innen mye industri har det vært lave investeringer og det gjør at selv om vi står foran en svak periode på etterspørselssiden det neste året, er tilbudssiden så lav at du kan se for deg at det i resten av tiåret vil være en ordentlig inntjeningsboom for tradisjonell industri, rett og slett fordi investeringene har vært for lave, sier Hauge.

Han var nylig på Paretokonferansen der alle mulige selskaper innen offshore, oljeservice og fornybar presenterer seg for investorer og andre i finansmiljøet.

– På hvert eneste segment, enten det er seismikkskip, supplybåter, rigger, VLCC-er eller tørrbulk, er det gjennomgående altfor få bestillinger og manglende investeringer, sier forvalteren.

Kan snus med et pennestrøk

DN skrev nylig om oljeteamet i Arctic som tror oljeprisen når 100 dollar fatet i løpet av fjerde kvartal. Paretos energianalytiker Tom Erik Kristiansen mener vi er i begynnelsen av en supersyklus og ser betydelig oppside til oljeprisen. JPMorgan Chase har prognoser på 90–110 dollar fatet neste år og 100–120 dollar i 2025.

Også hedgefondene har kastet seg på oljeprisbølgen.

Spotprisen på nordsjøoljen brent handles nå til rundt 94 dollar fatet. SEBs råvareanalytiker Bjarne Schieldrop påpeker at man allerede har sett priser på over 100 dollar fatet på andre råoljevarer, og ser ikke bort ifra at også brent fort kan snuse på 100 dollar igjen.

– Men jeg kjøper meg ikke inn i oljeprisen på 110 og 120. Jeg tror nok vi skal ligge mellom 85 og 100 dollar. Det er priser som Saudi-Arabia er fornøyd med og oljebransjen er fornøyd med for å opprettholde investeringene. Det er også akseptabelt for global økonomi, sier han.

Russlands invasjon av Ukraina og etterfølgende sanksjoner har skapt store endringer i oljemarkedet. – Når hele dette systemet på en måte stokkes om er det veldig vanskelig å lage gode estimater på hva som skjer, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop. (Foto: Per Thrana) Mer...

Også Schieldrop tror på gode tider for oljeprisene de neste årene. Deler av bakteppet er det han kaller et middelmådig tilbud de neste fem årene. Etter oljepriskrasjet i 2014 ble det nemlig investert lite i ny produksjon. Da markedet igjen begynte å bli optimistisk, kom pandemien og oljeetterspørselen kollapset. Det ga en ny investeringsbrems, og resultatet er åtte år med lave investeringer, ifølge den erfarne råvareanalytikeren.

I tillegg har skiferoljeproduksjonen i USA toppet ut overalt med unntak av det store Permian-bassenget, ifølge Schieldrop.

– Vi har hatt lave investeringer i kobber, olje og andre råvarer siden 2014, så sånn sett føler jeg meg ganske trygg på at tilbudssiden blir stram og prisene blir gode. Det gjenstår å se hvor sterk konsumveksten blir, men jeg tror det er prematurt å si at vi får «peak oil demand» i 2026, sier han.

Den siste tids prisoppgang er kommet etter forlengede produksjonskutt fra Saudi-Arabia. Flere har pekt på at kongedømmet har full kontroll over oljemarkedet. Schieldrop viser til at Saudi-Arabias oljeminister nylig var ute og sa at de ikke kutter produksjon for å drive prisen uendelig høyt, men fordi de er utrygge på etterspørselen etter olje.

– Med god grunn. For tredje kvartal er det stor usikkerhet rundt hva etterspørselen er, sier han.

Analytikeren mener markedet fortsatt ikke helt tror på at kuttene ikke handler om å drive prisene til himmels, og minner om at Saudi-Arabia tidligere har gjort alvor av sine advarsler.

– På samme måte som Saudi har klart å skape et bullmarked er de med et pennestrøk i stand til å endre til et nøytralt marked, sier Schieldrop.

Tirsdag skrev DN om analysetopp Jarand Rystad som fortsatt venter at oljeprisen vil kollapse på slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025.

Lastet opp i Vår

Tilbake hos Odin er oljetroen sterk.

– Vi har stor eksponering mot oljeselskaper. De har vært priset så lavt at det ikke har vært naturlig for oss å ta mer risiko i mindre oljeserviceselskaper. Nå blir det imidlertid bare mer og mer tydelig at det er underinvestering og dermed stort profittpotensial i alle segmenter, sier forvalter Atle Hauge.

Drøye 28 prosent av fondet består av oljeselskaper og oljeserviceselskaper. Til sammenligning utgjør den slags selskaper knappe 23 prosent av Oslo Børs. Med andre ord er fondet overvektet sektorene.

Olje- og gasselskapene Aker BP og Equinor er blant fondets desidert største investeringer, sammen med det store oljeserviceselskapet Subsea 7. Hauge tror markedet undervurderer marginene som vil komme innen oljeservice.

I mai kjøpte fondet seg opp fra ingenting til en topp ti posisjon i olje- og gasselskapet Vår Energi. Siden har aksjen steget tosifret.

– I tradisjonell industri ser vi Borregaard og Kongsberggruppen som har ordentlig gode posisjoner. De har vist at de kan ta stadig høyere priser og motvirke inflasjon. Den type selskaper vil stå seg godt selv om vi nå får en del motvind på makroøkonomien, sier Hauge.

