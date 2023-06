Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror fortsatt man kan tjene penger i aksjemarkedet ut året, uavhengig av hva som skjer i rentemarkedet, sier Per Mehol Stenersen.

Han er med å forvalte milliarder av sparekroner i Eikas fond.

Stenersen tror det kan komme drypp med positive signaler etter sommeren.

– På slutten av fjoråret var det mange analytikere som fikk panikk og nedgraderte alle estimatene på samtlige selskaper i 2023 og 2024. Vi tror mange av de 2024-estimatene vi ser i dag er blitt dratt ned på grunn av mye usikkerhet og lite visibilitet, men at det vil bedres gjennom andre halvår og bidra til estimatoppgang for 2024, sier forvalteren.

– Vi har mye teknologiaksjer i vår portefølje, sier han.

Den største posisjonen, målt etter størst differanse mot referanseindeks, er it-selskapet Nordic Semiconductor.

Sterke trender

Hos Delphi-fondene ha de også begynt å dyppe tærne i teknologisektoren. Elektronikkprodusenten Kitron har lenge vært en av de største posisjonene, men i det siste har forvalter Halvor Strand Nygård også begynt å kjøpe litt Nordic Semiconductor og Telenor.

Fortsatt ser han sterke trender innenfor shipping, noe oljeservice og sjømat.

– Oljeservice avhenger veldig mye av olje- og energimarkedet fremover, men på investeringsfronten tikker og går det. Oljeselskapene investerer fortsatt og prisingen er fortsatt attraktiv. På rigg begynner utnyttelsen å komme opp på et nivå der ratene skal ta videre av, sier Nygård.

På shippingsiden liker han godt selskaper som Hafnia, Stolt-Nielsen og Cool Company. På sjømat er det Bakkafrost og Mowi som gjelder. Innen oljeservice trekker han frem Aker Solutions, Borr Drilling, Seadrill og TGS.

– Vi føler oss trygge på at inflasjonen skal kveles sakte, men sikkert utover høsten, sier forvalter Per Mehol Stenersen.

Den store renteuken

I likhet med de fleste andre markedsaktører kommer Nygård til å følge særlig med to makrohendelser til uken. På tirsdag kommer nye inflasjonstall fra USA. Allerede neste dag kommer den amerikanske sentralbanken (Fed) med rentebeskjed og nye prognoser.

– De vil avgjøre retningen på markedet fremover, sier forvalteren.

– Om inflasjonen overrasker på oppsiden og det øker sannsynligheten for renteoppgang, vil mye tek og vekst få det vanskelig. Motsatt vil det som har holdt seg greit fortsette å klare seg greit, sier han, og fortsetter:

– Markedene har klart seg veldig bra i år til tross for at sentimentet har vært at det kommer en resesjon. Men inflasjonen er kommet litt ned og forventningene går over til soft landing. Da går en del bransjer, og kanskje flere tror på soft landing. Hvis vi da eventuelt kommer inn i et territorium der rentene slår ut i makroøkonomien og vi får en resesjon, er det noe som kan finte ut markedet. Men det ligger noen måneder frem i tid.

Hos Eika tror de inflasjonen vil avta.

– Vi føler oss trygge på at inflasjonen skal kveles sakte, men sikkert utover høsten, sier Stenersen.

Syv uker på rad

Sist uke var den brede S&P 500-indeksen en hårsbredd unna å entre et «bullmarked». Det vil si at den var nær ved å stige 20 prosent fra sitt forrige bunnpunkt som var i oktober. Teknologiindeksen Nasdaq Composite er langt forbi et bullmarked etter å ha steget nær 30 prosent siden en bunn i desember.

Nasdaq-indeksen har steget syv uker på rad.

Den kommende uken kommer også den europeiske sentralbanken (ECB) med rentebeslutning. Det er ventet at ECB vil øke rentene med 0,25 prosentpoeng. Flere holder en knapp på at Fed vil holde renten i ro ved dette møtet, men markedet priser inn en amerikansk renteøkning til i løpet av sommeren.