– Uken som gikk var på mange måter en bekreftelse på at makrobildet er i ferd med å svekkes, sier sjefstrateg Christian Lie i Formue.

Nesten alle ukens nøkkeltall fra USA var svakere enn ventet og indikerer oppbremsing i økonomien. Men Lie synes det er for tidlig å erklære at et nytt langvarig oppgangsmarked har begynt.

– Dersom vi tar med i betraktning at inflasjonen overrasket på vei oppover, er det ikke utenkelig at den kan overraske på vei ned, særlig kjerneinflasjonen, sier han.

Gullhår

Lie viser til at Atlanta Feds realtidsindikator over annualisert bnp-vekst inneværende kvartal viser skyhøye 5,6 prosent i øyeblikket. Det er antageligvis en overdrivelse. Like fullt kan det tyde på en mulig akselerasjon, og ikke oppbremsing, i amerikansk økonomi i tredje kvartal.

Sjefstrategen mener det ikke kan utelukkes at Fed i det minste vil kvie seg med å kutte i renten før økonomien viser større svakhetstegn. Markedet priser nå inn under 50 prosent sannsynlighet for et nytt rentehopp i år. Det priser samtidig inn at første rentekutt kommer allerede i mai neste år.

Risikoen for aksjemarkedet er at gullhårscenarioet med avtagende inflasjon, rentekutt gjennom 2024 og fortsatt hyggelig vekst allerede er priset inn i aksjekursene, ifølge Lie. Det er særlig gjeldende i det amerikanske aksjemarkedet.

– Inntjeningsforventningene for 2024 har steget de siste ukene og skulle disse vise seg å være for optimistiske, som de normalt er, ser ikke aksjemarkedene spesielt gunstig priset ut, sier han.

Gullhårscenarioet trekkes iblant frem når det er snakk om økonomien. Når økonomien er i en gullhårtilstand er aktiviteten hverken for høy (varm) eller for lav (kald), akkurat som i historien om Gullhår og de tre bjørnene.

– Tilnærmet forbudt

I motsetningen til uken som har vært, byr den kommende uken på en nokså fattig makrokalender. Samtidig er resultatsesongen både her hjemme og i USA mer eller mindre over for denne gang. Det betyr at markedet ikke får mange fjellanker å klatre videre på. Nå er det i «free solo»-modus.

Dette skjer denne uken Her er utvalgte selskaps- og makrorapporteringer som kommer denne uken. Mandag Børsene i USA er stengt på grunn av Labor Day. Makro: Tysk handelsbalanse for juli og investortillit i eurosonen for september. Tirsdag Selskaper: Inin, tidligere Elop, legger frem resultater. Cloudberry Clean Energy holder kapitalmarkedsoppdatering. Makro: Endelig PMI for tjenestesektoren legger frem i en rekke europeiske land, samt Kina og Japan. Industriordre i USA for juli. Onsdag Selskaper: Norwegian og Finnair kommer med trafikktall for august. Salmar har kapitalmarkedsdag. Makro: Detaljhandel i eurosonen for juli. Industriordre i Tyskland for juli. I USA legges de to nøkkeltallene PMI-tjenester (endelig) og ISM-tjenester frem, begge to for august. Fed publiserer den såkalte «beige book», en undersøkelse av hvordan det står til med ulike deler av amerikansk økonomi. Torsdag Selskaper: Akobo Minerals, Hyon, The Kingfish Company og Ocean Geoloop legger frem resultater. Salmars kapitalmarkedsdag fortsetter. SAS kommer med trafikktall for august. Makro: Norsk industriproduksjon for juli, kinesisk handelsbalanse i august, tysk industriproduksjon for juli, sysselsetting og endelig bnp for eurosonen i andre kvarta, ukentlige tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA og Kinas valutareserver i august. Fredag Makro: SSB publiserer den kvartalsvise rapporten «Konjunkturtendensene».

Lie synes det er vanskelig å si noe sikkert om veien videre for markedet, men mener følsomheten for skuffelser er relativt høy. Han sier risikopremiene i amerikanske og globale aksjer målt mot amerikanske statsrenter er unormalt lave.

Tidligere denne uken pekte investeringsdirektør Robert Næss på forventet avkastning i aksjemarkedet bare så vidt er høyere enn forventet avkastning i tilnærmet risikofrie renter. Lie i Formue synes ikke aksjer virker forlokkende relativt til renter.

– Med en løpende renteavkastning på drøye 5,5 prosent for globale selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet, synes jeg fortsatt dette er et godt supplement til en langsiktig aksjebeholdning, sier han.

For å få renteeksponering kan du investere i en rekke ulike fond som er rettet mot forskjellige deler av markedet. Du kan peile deg inn mot blant annet pengemarkedsfond, høyrentefond eller fond som investerer i tryggere obligasjoner fra selskaper med såkalt «investment grade»-rating. Lie mener alle disse hører hjemme i en langsiktig portefølje, men holder en ekstra knapp på IG-obligasjoner.

Tanken om å ha tørt krutt i banken vifter han nesten helt bort.

– Gitt at banken i dag for mange er et meget dårlig alternativ til pengemarkedsfond, burde banksparing være tilnærmet forbudt. Er man langsiktig, som de aller fleste bør være hvis man ønsker å hente risikopremier i finansmarkedene, er det sjelden smart å kaste kortene og unngå risiko. Men at man bør ha minst like mye penger i ulike renteplasseringer nå, som når renten var nær null, det er hevet over enhver tvil, sier sjefstrategen.