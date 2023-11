Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er duket for nye dager i aksjemarkedene etter en litt avkortet Thanksgiving-uke som bød på lite spenning – med unntak av etterdønningene fra Altman-bomben som laget et KI-krater i Silicon Valley.

To av de tre amerikanske nøkkelindeksene har tosifret avkastning så langt i år (Nasdaq 36,2 prosent!). Også Oslo Børs har gitt en avkastning på over ti prosent. Per Mehol Stenersen er medforvalter på flere av Eikas fond. Han synes markedet har fremstått nervøst i det siste og tror det vil gjøre seg gjeldende også fremover.

– Vi observerer store kursreaksjoner på forholdsvis små nyheter, som tradisjonelt sett utløses av sensitive aksjonærer – og jeg tror ikke det er noe annerledes denne gangen, sier han.

Han ser én ting som kan føre til usikkerhet i aksjemarkedet og én ting som kan gi et løft.

Liker disse

I markedet er det nå nesten full enighet om at rentetoppen er nådd. Det prises inn rentekutt på løpende bånd neste år. Lange renter har falt, og USA-aksjer går mot beste måned siden i fjor sommer. Men Stenersen minner om at USAs sentralbanksjef Powell har vært ute med en «advarsel» om at rentene kan holdes på et høyt nivå over en lengre periode, dersom aksjemarkedet fortsetter å vise styrke.

– Dette tror jeg bekymrer mange, sier han.

– Dersom europeisk industri kommer tilbake kjappere enn ventet og kinesiske myndigheter viser villighet til å stimulere økonomien, vil vi se et strammere energimarked globalt. Da kan vi se stigende olje- og gasspriser som vil bidra til høyere inflasjon og usikkerhet hos sentralbankene – og følgelig usikkerhet i aksjemarkedene. Powell kommer ikke til å slippe opp for tidlig, sier forvalteren.

Slik markedsklimaet er i dag, foretrekker Stenersen og Eika selskaper med sterke markedsposisjoner, som utviser kostnadsdisiplin og har en bærekraftig gjeldsgrad. Forvalteren trekker frem store teknologiselskaper som Microsoft, Apple og Google.

– De har slanket seg rundt midjen i en vanskelig tid og er rigget for videre multippelekspansjon på fallende renter når etterspørselen blant konsumentene kommer tilbake, sier han.

Cash på vent

Ifølge Stenersen er det i dag mange store, institusjonelle investorer som velger å sitte på mye kontanter. Det tror han vil bidra positivt når global makroøkonomi stabiliseres.

– Da vil vi se en lengre periode med netto pengeflyt inn i aksjer, hvilket vil bidra til et stabilt (positivt) driv i aksjemarkedet igjen, sier han.

Hos Handelsbanken er kontantnivået der det normalt pleier å være, forklarer sjefstrateg Halfdan Grangård. Når man snakker om ledig cash er dette ofte kundemidler som er plassert i for eksempel pengemarkedsfond som er lett å flytte på.

Sjefstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken.

Grangård venter normal meravkastning i aksjemarkedet de neste tre til seks månedene. Normal meravkastning vil være rundt fem til ti prosent årlig, forklarer han.

– Volatiliteten i aksjemarkedet har ikke vært ekstrem i år. Den har vært høy i rentemarkedet. Det som gjør at vi har mer tro på at det er mer å hente i aksjemarkedet, er at vi tror volatiliteten i rentemarkedet kan komme til å falle, sier han.

I det siste har teamet i Handelsbanken posisjonert seg litt mer defensivt.

Dollar og yen

Handelsbanken er nøytralvektet aksjer. Når vekten har est ut i løpet av året – ettersom aksjer har gått bra – har de rebalansert ned. Noe mer penger er plassert i råvarer og hedgefondstrategier.

Foruten det har de en overvekt mot amerikanske aksjer, som Grangård forklarer er mer defensiv i sektorkomposisjon. Samtidig har dollar en tendens til å styrke seg når det er uro, som kan gi nordmenn en slags «sikring» hvis markedene faller.

– I tillegg har vi overvekt mot japanske aksjer. Det handler litt om at vi liker den japanske økonomien litt mer enn andre, men også den effekten yen har, sier Grangård, og viser til at japanske yen i likhet med dollaren har vært ansett som en trygg havn i tider med uro.

Sjefstrategen forklarer videre at de er undervektet europeiske aksjer, og at de på sektornivå liker teknologi og helse.