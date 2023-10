Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens nest siste handelsdag steg Oslo Børs etter tre dager med nedgang. Ved endt handelsdag steg hovedindeksen 0,4 prosent.

Torsdag fortsatte fallet i oljeprisen til 85,3 dollar fatet, på ett døgn har prisen falt nær fem dollar fatet. Det kraftige fallet onsdag kveld kom blant annet etter at nye lagertall fra USA viste høyere nivåer enn ventet, det til tross for at både Saudi-Arabia og Russland samme dag kunngjorde at de forlenger produksjonskuttene ut året.

Flere noteringer

I møte med høy inflasjon, stigende renter og lavere risikovilje har det vært betydelig færre børsnoteringer dette året. Så langt i år har kun fem norske selskaper debutert på tvers av Børsens markedsplasser, mot 17 noteringer i 2022.

Årets femte nynotering er oljeserviceselskapet Beerenberg som debuterte torsdag. På det meste var aksjen ned seks prosent, men første handelsdag endte med en nedgang på 1,6 prosent.

Beerenberg er imidlertid ikke årets siste debutant. Konsulentselskapet Norconsult sikter mot en børsnotering i løpet av 2023, og ifølge aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets er markedet for nynoteringer i ferd med å åpnes igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det startet i USA hvor du har sett tre store IPOer gjort i Arm Holdings, Instacart og Birkenstock. Nå er det og to store selskaper i Norge og Sverige som er klare for IPO og har varsler at de ønsker å gå på børs, sier Breivik.

IPO står for «initial public offering» og innebærer at et selskap tilbyr aksjer til investorer i forkant av markedsdebuten.

Han sikter her til Rustad i Sverige som har hatt en omsetning på rundt ti milliarder kroner det siste året, samt Norconsult i Norge som omsatte for rundt åtte milliarder i samme periode. DNB Markets bistår begge selskaper med noteringene.

– Selskapene er store innenfor sin sektor, med mellom fire og fem tusen ansatte, og har lang historikk. Når så store selskaper velger å gå på børs, så er det et tegn på at IPO-markedet åpner opp igjen.

Mindre usikkerhet

Om hvorfor flere større selskaper nå er villige til å debutere på børsene, trekker Breivik frem rentehevingene som en viktig forklaring. Siden rentehevingene har en direkte virkning på verdsettelsen av aksjer, fører usikkerhet rundt rentehevingene til at det er vanskelig å enes om verdivurderingen, forklarer han.

– Nå valgte Fed å ikke heve renten ved forrige rentemøte, og investorer virker å være villige til å ta sjansen på at om man ikke er på rentetoppen nå så er man i nærheten av den. I det man føler mer stabilitet rundt rentenivået så blir det enklere for kjøpere og selgere å enes om en pris, sier Breivik.

– Så gjenåpningen av IPO-markedet skyldes troen på mer stabile tider fremover?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja, og så får vi se om det er riktig eller galt, men det er i alle fall det som er drivende for at man kan gjøre børsnoteringer av store selskaper i USA og hvorfor man begynner med det i Norge og Sverige.

– Greit å være SAS-konkurrent

Mens Breivik jobber med å blant annet gi råd til selskaper som vurderer børsnoteringer, jobber investeringsdirektør og forvalter Robert Næss med å sikre avkastning i Nordea-fondene.

Han er på utkikk etter selskapene der inntjeningen vil holde seg de neste årene. Hvordan man finner disse går Næss ikke nærmere inn på, men han trekker likevel frem noen enkeltaksjer han mener peker seg ut.

En nykommer er Norwegian-aksjen.

– Jeg synes Norwegian virker ganske grei i forhold til hva man tror de kan tjene i år. Ut fra det er prisingen ganske hyggelig, sier Næss.

Tirsdag kveld kom SAS med nyheten om at flyselskapet skifter eiere og tas av børs. Onsdag krakket aksjen og falt 80 prosent fra start på Oslo Børs.

– Hvis SAS får det litt tyngre fremover som følge av at de må drive mer lønnsomt, så må det være greiere å være konkurrenten til SAS. Det kan bidra positivt til lønnsomheten i Norwegian.

Robert Næss, investeringsdirektør og forvalter av Nordeas stabile globale aksjefond samt Norge Verdi. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

En stor favoritt

Sett bort fra Norwegian, har Næss alltid vært glad i den norske banksektoren, da særlig sparebanker. Selv om økonomien går litt treigere nå, mener han rentemarginen er «grei nok» til at de forblir i porteføljen.

Internasjonale banker er han imidlertid ikke fan av, spesielt ikke de amerikanske bankene. I motsatt ende er helsesektoren, som han anser som en «stor favoritt».

– Helseaksjene, i hvert fall de modne selskapene, har vært mindre risikable enn resten av aksjemarkedene. Det skyldes at salget deres ikke er så knyttet til økonomiske konjunkturer. Man trenger legemidler selv om man er redd for å miste jobben, sier Næss.

Det fører til at de leverer god inntjeningsvekst over tid samtidig som at prisingen er lav, forklarer han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.