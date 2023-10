Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter topplinjevekst for både Microsoft, Meta og Alphabet var det Amazons tur til å legge frem tall for de tre siste månedene torsdag kveld.

I trejdekvartalsrapporten fremgår det inntekter på 143 milliarder dollar, tilsvarende en økning på 13 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 11,5 milliarder dollar, over fire ganger høyere enn samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt endte på 12,2 milliarder dollar.

På forhånd var det ventet inntekter på 141,6 milliarder dollar og et resultat før skatt på 7,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

– Vi hadde et sterkt tredjekvartal. Kostnader knyttet til leveranser i butikkene tok et skritt i riktig retning, veksten for AWS fortsatte å stabilisere seg og annonseinntektene hadde fin vekst, sier konsernsjef Andrew Jassy i en pressemelding.

Aksjen var opp fire prosent i etterhandelen etter et fall på 1,5 prosent i den ordinære handelen torsdag.

Kraftig vekst

Det er fra netthandel-segmentet at Amazon drar inn brorparten av sin topplinje. I andre kvartal, da inntektene endte på 134 milliarder dollar, stod netthandel for 52,96 milliarder dollar.

I tredje kvartal endte salget fra netthandel på 57,3 milliarder dollar av de totale inntektene på 143 milliarder dollar.

De siste ti kvartalene har gitt blandede signaler for verdens kanskje mektigste retail-aktør. Den årlige inntektsveksten virket å ha stagnert gjennom fjoråret, da bare ett kvartal viste tosifret vekst. Det kom etter en periode der salget skjøt til værs gjennom pandemien og naturlig nok steg kraftig på årsbasis i 2021.

Utenom kjernevirksomheten har gigantens andre segmenter imidlertid vokst i ekspressfart de siste årene. For Amazon Web Services (AWS) har topplinjen økt fra 16 milliarder mot slutten av 2021 til over 22 milliarder i andre kvartal i år, selv om de siste to kvartalene har vist tegn til en avdemping når storkundene har kneppet igjen lommebøkene i møte med høy prisvekst.

Ellers har både annonsesegmentet og abonnementstjenestene, som Amazon Prime, hatt tosifret årsvekst de siste åtte kvartalene.

Slik gikk det for segmentene i tredje kvartal 2023:

AWS økte inntektene med 12 prosent på årsbasis til 23,05 milliarder dollar, så vidt under forhåndsforventningene. Driftsresultatet steg 29 prosent til 6,97 milliarder dollar.

Annonseinntektene økte med 25 prosent på årsbasis til 12,06 milliarder dollar.

Abonnementstjenestene hadde en årlig inntektsvekst på 13 prosent, til 10,2 milliarder dollar.

For fjerde kvartal venter Amazon en topplinje på mellom 160 og 167 milliarder dollar, eller mellom syv og 13 prosent årlig vekst. Analytikerne venter på sin side en omsetning på 166 milliarder dollar.

Driftsresultatet ventes å lande på mellom syv og elleve milliarder dollar.

KI-bonanza

Det er i AWS at tek-giganten har sine skytjenester og der det er i knallhard konkurranse med Microsoft og Alphabet. Sistnevnte ble straffet på børs i etterkant av sitt tallslipp da inntektene for Google Cloud havnet under forventningene.

For Microsoft ble det helt motsatt. Azure hadde en årlig inntektsvekst på nesten 30 prosent og steg betydelig på børs i etterkant.

Som er tilfellet for både Microsoft, Alphabet og Meta Platforms, har også Amazon kastet seg på KI-bonanzaen som markedet har belønnet med kraftige kursoppganger. Aksjen er opp 42 prosent hittil i 2023, mot S&P 500s 23 prosent.

I tillegg til KI-hypen har kostnadskuttene i form av nedbemanninger blitt godt mottatt i markedet. Amazon kunngjorde tidligere i år at det skulle nedbemanne ytterligere 9000 på toppen av de 18.000 som ble kommunisert på slutten av 2022.

Amazon er verdsatt til 1200 milliarder dollar og er dermed verdens femte største selskap målt etter markedsverdi.

