Etter å ha vaklet gjennom handelsdagen, ble fasit nok en oppgang for de tre ledende indeksene:

S&P 500 steg 0,3 prosent

Dow Jones Industrial Average steg 0,3 prosent

Nasdaq Composite steg 0,04 prosent

De tre ledende indeksene steg markert både tirsdag og mandag denne uken, Dow Jones har da også steget syv handelsdager på rad, og alle tre beste notering siden april 2022 tidligere onsdag.

Siden da surnet stemningen noe, og utover kvelden har indeksene vaket noe over og under null prosents utvikling inn mot børsslutt.

Goldman Sachs skuffet

Før de amerikanske børsene åpnet slapp nok en gigabank kvartalstall, i denne runden var det Goldman Sachs, og i motsetning til Morgan Stanley og Bank of America, bommet banken på forventningene.

Andrekvartalsresultatet er det laveste for Goldman Sachs på nesten seks år og et av de svakeste kvartalene siden David Solomon tok over styringen av banken i 2018, skriver Financial Times og Bloomberg.

Selskapet satt igjen med mindre enn halvparten så stort resultat som etter andre kvartal i fjor, men aksjen stiger likevel 1,1 prosent, etter først å ha falt om lag en prosent i tidlig handel.

Banker stiger etter kvartalsrapporter

Og med dét følger banken samme spor flere av dens bransjekollegaer: frisk oppgang i aksjemarkedet samme dag som kvartalstallene ble sluppet.

Bank of America og Morgan Stanley steg eksempelvis 4,4 og 6,4 prosent tirsdag etter å ha publisert kvartalsrapporter tidligere på dagen. JPMorgan Chase steg rett nok bare 0,6 prosent da banken slapp kvartalstall, men har i dagene siden steget 3,4 prosent.

S&P 500 Banks, som speiler utviklingen til bankene på S&P 500-indeksen, har da også steget i overkant av fem prosent hittil denne uken.

Hans Thrane Nielsen, senior porteføljeforvalter i Storebrand, har fulgt norsk banknæring i en årrekke, har særlig bitt seg merke i DNBs milliardinntjening, og ser store likheter i det bankene i USA nå rapporterer:

– Vi ser akkurat samme rentenettotrend som i DNB, og i svenske banker, men bare kanskje ikke like sterk, sier han til DN.

«Rentenettoen» er differansen mellom renten banken gir til innskuddshavere, altså til hvilken rente banken låner inn penger, og renten banken gir til låntagere, altså penger banken låner ut. Jo større rentenetto, jo større inntjening, grovt forklart.

– Som i Norge, ser det også ut i USA som at 2023 blir et veldig godt år for banker, sier Thrane Nielsen.

Renter faller, aksjer stiger

Markedet er ellers midt inne i en periode med hyppige kvartalsrapporteringer, og hittil har selskapene i stort overrasket positivt. FactSet rapporterer ifølge CNBC at 82 prosent av selskapene som har rapportert så langt har overgått estimatene fra analytikerhold. Dette, kombinert med relativt milde inflasjonstall fra USA i forrige uke, injiserer optimisme i det amerikanske aksjemarkedet.

Parallelt med dette har statsrenter i både Europa og USA falt, etter at europeiske inflasjonstall kom inn som ventet og britiske inflasjonstall var lavere enn spådd på forhånd.

Renten på «tiåringen», amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, ligger på omkring 3,75 prosent, ned fra 3,79 prosent tirsdag, mens renten på tilsvarende tyske statsobligasjoner ble handlet til 2,36 prosent, ned fra 2,39 prosent tirsdag.

– Jeg tror vi kan rydde bort hard-landing-scenarioet, og, etter hvert som vi nærmer oss 2024, mener vi det til dels er vanskelig å tro at inntjeningen skal trekke ned, sier Ankur Crawford, EVP i Alger til CNBC.

Etter at det amerikanske aksjemarkedet stenger onsdag kveld, leverer to viktige selskaper kvartalstall: Netflix og Tesla. I handelen onsdag kveld stiger førstnevnte 1,4 prosent, mens sistnevnte faller 0,1 prosent.