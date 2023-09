Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi mener at dette er gode nyheter for både Adevinta og Schibsted, sier Danske Bank-analytiker Mads Ek Strøm.

Torsdag kveld meldte nyhetsbyrået Bloomberg at en Blackstone-ledet investorgruppe vil kjøpe rubrikkselskapet Adevinta og ta det av børs.

Noen timer senere bekreftet både Adevinta og Schibsted at et konsortium bestående av blant annet investeringsfondene Blackstone og Permira har kommet med et ikke-bindende forslag kom å overta aksjene i rubrikkselskapet Adevinta.

– Ebay og Schibsted, som har uttrykt sin støtte for forslaget, vil beholde en del av sin nåværende aksjeandel i selskapet, sier Anne-Sophie Jugean i investoravdelingen hos Adevinta i en børsmelding.

Strøm i Danske Bank sier et oppkjøp har ligget i kortene, og at nedsalget kan gi 40 milliarder kroner til Schibsted ved et salg av aksjer. Samtidig viser han til at Schibsted har indikert at det vil beholde en viss eierandel.

– Konsortiet med Blackstone og Permira i spissen er nok ivrig på å få den fort i havn gitt at Adevinta kommenterer på rykter, og bekrefter innledende samtaler, sier analytikeren.

Mener Schibsted bør selge alt

Hans estimater tilsier at budet kan være på 120 kroner per aksje, som kan gi Schibsted, avhengig av hvor stor andel som selges, opptil 40 milliarder kroner.

– Schibsted har vært ganske tydelig at eksponeringen i Adevinta har vært for stor. Adevinta har utgjort 50–70 prosent av markedsverdien for Schibsted. Når aksjen faller fra 190 kroner til 60 kroner tar det knekken på Schibsted-aksjekurs, sier Strøm.

Analytikerkollega Henriette Trondsen i Arctic Securities sier Schibsted bør selge hele eierandelen i Adevinta.

– Schibsted har tidligere sagt at de vil gjøre noe med eierandelen i Adevinta. Hadde man delt ut Adevinta-aksjen til aksjonærene, kan man få problemer med kildeskatt for utenlandske eiere. Et salg er nok en bedre løsning, sier Trondsen.

– Schibsted vil fortsette å være et komplekst selskap med flere segmenter og en mindre eierandel i Adevinta, legger hun til.

Attraktivt priset

Fredag steg Schibsted-aksjen 12,9 prosent, mens Adevinta steg 26,5 prosent. Oppgangen bidro til at Adevintas markedsverdi er større enn gjødselprodusenten Yara på Oslo Børs.

Trondsen mener Adevinta har vært lavere priset enn lignende børsnoterte selskaper, selv om de har sterkere vekstutsikter.

– Dette er mye på grunn av overhenget av aksjer, samt at «alle» har ventet på hva Schibsted og Ebay vil gjøre med sin eierandel. Adevinta har vært attraktivt priset, så tidspunktet for en potensiell kjøper er bra, sier Trondsen.

Det siste halvåret har aksjekursen ligget mellom 60–80 kroner per aksje, men etter fredagens opptur omsettes aksjen for 108,5 kroner.

– En verdsettelse omtrent på lignende børsnoterte rubrikkselskaper, på driftsresultat minus kapitalkostnader, ville forsvart en aksjekurs for Adevinta på minst 110 kroner aksjen, sier Trondsen, som mener flere faktorer taler for at budprisen kan være noe høyere enn dette også.

Tidlig fase

Adevinta ble skilt ut som eget selskap fra Schibsted i 2019, og i 2020 kjøpte selskapet opp Ebays rubrikkvirksomhet i en avtale verdt 85 milliarder kroner.

– Samtalene er i en tidlig fase, og det kan ikke gis noen garanti for at et endelig tilbud vil bli fremsatt, eller hva betingelsene for et eventuelt tilbud vil være, heter det i meldingen fra Adevinta.

Det anbefaler aksjonærer å avstå fra å foreta handlinger med aksjene som kan være skadelig for deres interesser, og å utvise forsiktighet når de handler med aksjene i selskapet.

Schibsted på sin side bekrefter deltagelse i konsortiet med finansielle investorer angående et potensielt bud på alle aksjene i selskaper.

– De nåværende diskusjonene er i samsvar med de alternative mulighetene for Schibsteds eierskap i Adevinta som tidligere er kommunisert til finansmarkedene, skriver Schibsted i en børsmelding, hvor det legges til at det ikke gis en garanti om et endelig tilbud, eller hva betingelsene for et slikt tilbud vil være.

Falt siden toppen

Adevinta eier en rekke digitale markedsplasser rundt i Europa innenfor blant annet eiendom-, bruktbil- og arbeidsmarkedet, og har i dag en markedsverdi på ganske nøyaktig 100 milliarder kroner. Men markedsverdien har falt over 50 prosent siden toppen sommeren 2021 etter flere år med svake resultater.

Etter avtalen med Ebay i 2020, endte det amerikanske selskapet opp med å eie rundt 44 prosent av aksjene i Adevinta. Men rundt ett år senere, i juli 2021, solgte Ebay en stor andel av Adevinta-aksjene sine til nettopp Permira. Permira eier derfor i dag rundt 11 prosent av aksjene i Adevinta, og er med det tredje største eier.

– Ebay er kjent med uttalelsen som ble utgitt av Adevinta angående mottak av et ikke-bindende indikativt tilbud for alle aksjene i Adevinta, og har uttrykt støtte for dette forslaget. Under dette forslaget vil Ebay beholde en del av sin nåværende aksjeandel i selskapet. Ebay har ingen ytterligere kommentarer å tilføye, skriver Ebay i en kommentar.

