Teknologiselskapet Apple inngår en avtale verdt flere milliarder dollar med Broadcom for levering av 5G-komponenter laget i USA, varsler selskapet i en melding.

– Vi er begeistret over å inngå avtaler som tar i bruk oppfinnsomheten, kreativiteten og den innovative ånden i amerikansk produksjon, sier Apple-sjef Tim Cook.

Han sier Apple vil fortsette å investere tungt i USA.

Investeringen kommer idet flere amerikanske selskaper ønsker å gjøre seg mindre avhengig av Kina for produksjon av komponenter og deler som brukes i teknologi. I fjor lanserte Joe Biden og USA den enorme lovpakken Inflation Reduction Act der det skal brukes 369 milliarder dollar på skattelettelser og subsidier til selskaper og teknologier på amerikansk jord.

I 2021 gikk Apple ut og forpliktet seg til å investere 430 milliarder dollar i amerikansk økonomi over en periode på fem år.