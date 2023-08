Artikkelen fortsetter under annonsen

Apple hadde inntekter på 81,8 milliarder dollar i tredje kvartal i sitt avvikende regnskapsår, ble det klart torsdag kveld. Det tilsvarer en nedgang på én prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Dette er tredje kvartal på rad der topplinjen faller på årsbasis, etter en nedgang på 2,5 prosent i andre kvartal og 5,5 prosent i første kvartal.

Resultatet før skatt ble 22,73 milliarder dollar.

På forhånd var det ventet inntekter på 81,5 milliarder dollar og et resultat før skatt på 22,6 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

– Vi er svært fornøyde med rekordhøye inntekter for «Services»-segmentet i dette kvartalet, drevet av over en milliard betalende abonnenter. Vi så at det fortsatt er stigende trender i fremvoksende markeder, takket være solide salgstall for Iphone, sa konsernsjef Tim Cook i en pressemelding.

Det ble videre kommunisert et utbytte på 0,24 dollar per aksje. Apple-aksjen falt en prosent i etterhandelen på Wall Street.

Fall nesten over hele linjen

I regnskapet går det frem et inntektsfall for samtlige kategorier, med unntak av «Services»-segmentet, som omfatter blant annet App Store, Apple Music og Apple TV Plus, og kategorien «Wearables, Home, Accessories».

Iphone-salget endte på 39,66 milliarder dollar, en nedgang på rundt en milliard målt mot samme kvartal i fjor, mens Mac-salget falt med om lag en halv milliard. Ipad-salget falt 20 prosent på årsbasis.

Fordelt på regioner er det som vanlig Nord og Sør-Amerika som står for brorparten av inntektene, med 35,38 milliarder dollar. I Kina økte omsetningen fra 14,6 milliarder dollar i fjor til 15,75 milliarder dollar i år, noe som av Bloomberg blir beskrevet som en gledelig overraskelse, ettersom Android er markedsleder i regionen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Inntektene fra Europa utgjorde 20,2 milliarder dollar, opp fra 19,3 milliarder i fjor.

Rett opp på børsen

Lavere inntekter til tross, så har 2023 vært en eneste lang opptur for Apple, i alle fall dersom man ser på kursutviklingen.

Aksjen er opp over 50 prosent gjennom årets syv første måneder og tidligere i år passerte tek-giganten 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Apple ble første selskap noensinne til å passere grensen, som gjør det til verdens desidert mest verdifulle målt etter markedsverdi, foran Microsoft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Apple opererer med avvikende regnskapsår, slik at tallene som kommer torsdag kveld er for selskapets tredje kvartal. Historisk har dette vært blant årets svakere.

Dyre briller

Utenom markedsverdi-milepælen har Apple så langt i år lansert et par kostbare «augmented reality»-briller, Apple Vision Pro, som kommer i salg neste år. Tek-giganten har også inngått en milliardavtale for levering av databrikker produsert i USA.

Toppsjef Tim Cook sa den gangen at selskapet skal fortsette å investere tungt i hjemlandet og kom samtidig som at flere amerikanske selskaper ønsker å gjøre seg mindre avhengig av Kina for produksjon av komponenter og deler som brukes i teknologi.

I fjor lanserte Joe Biden og USA den enorme lovpakken Inflation Reduction Act der det skal brukes 369 milliarder dollar på skattelettelser og subsidier til selskaper og teknologier på amerikansk jord.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.