Sent onsdag kveld sendte det Oslo Børs-noterte kosmetikkselskapet Aqua Bio Technology (ABT) ut en børsmelding om at en ansatt under oppsigelse har sendt brev til selskapet med en rekke krav om kompensasjon.

Ifølge børsmeldingen har den ansatte mottatt oppsigelsesvarsel som følge av omstendigheter knyttet til forretningsdriften, men vedkommende bestrider gyldigheten av oppsigelsen og krever kompensasjon. Selskapet fastholder at oppsigelsen er gyldig og har til hensikt å avvise kravet.

Den ansatte har også lagt frem et krav på 12 millioner kroner. Dette skal være relatert til en planlagt overføring av ABT-aksjer.

«Det er selskapets forståelse at det var intendert at hovedaksjonærene skulle overføre aksjer til et holdingselskap kontrollert av den ansatte; denne planen ble imidlertid ikke implementert på grunn av uenigheter mellom hovedaksjonærene og den ansattes holdingselskap om vilkårene for en slik overføring.»

Det er selskapets oppfatning at tvisten om aksjene er en sak mellom hovedaksjonærene og den ansatte, ikke mellom selskapet og den ansatte. Selskapet vil avvise kravet.

Roger Hofseth er styremedlem og største aksjonær i Aqua Bio Technology med over 20 prosent av aksjene. Han sier aksjeavtalen aldri ble realisert, og at kravet er grunnløst.

– Vi avviser krav om ugyldig oppsigelse og krav om erstatning, for det er egentlig bare tull. Han skulle kjøpe aksjer av de to største aksjonærene, meg og en annen, noe han ikke har gjort. Det er egentlig bare agurknytt. Det er ikke noe hold i dette, sier Hofseth.

– Hvem er det snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å si.

Det er ikke snakk om et formelt søksmålsvarsel eller et annet rettslig skritt, kun et ordinært brev, sier Hofseth.

– Jeg har ikke kravene grundig selv, men selskapet spurte meg om jeg hadde fått brevet. Så sendte de ut børsmelding.

Administrerende direktør Håvard Lindstrøm skriver i en tekstmelding at Aqua Bio Technology ikke har mottatt noe søksmål, kun et krav fra den ansatte.

«Aksjeavtalen det henvises til er mellom den ansattes holdingselskap og de to største aksjonærene i ABT. ABT som selskap er ikke en del av denne aksjeavtalen», skriver han.

