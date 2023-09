Artikkelen fortsetter under annonsen

To uker etter at Softbank-eide Arm kunngjorde intensjonen om notering på New York-børsen, kom det tirsdag nye detaljer rundt det som er ventet å bli årets største børsnotering.

Aksjene som vil bli lagt ut for salg i IPOen (initial public offering) har fått en pris på mellom 47 og 51 dollar per stykk, noe som priser det Cambridge-baserte selskapet til opptil 52 milliarder dollar. Det tilsvarer opp mot 560 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Med seg som strategiske investorer, eller hjørnesteinsinvestorer som de kalles i bransjen, har selskapet fått med seg en skokk av sine største kunder: Apple, Google, Nvidia, Intel og TSMC er blant de som har indikert at de planlegger å kjøpe aksjer for opptil 735 millioner dollar.

Langt lavere enn tidligere

Samlet sett håper eieren Softbank å få inn 4,87 milliarder dollar i samlet proveny i forbindelse med børsnoteringen. Både dette beløpet, men også prisingen av selskapet, er langt lavere enn hva som tidligere er blitt snakket om.

Databrikkeselskapet antydet tidlig i noteringsprosessen at man håpet å fylle på kassen med mellom åtte og ti milliarder kroner i friske penger, til en verdsettelse på opptil 70 milliarder dollar. Dersom beløpet det nå er snakk om å få inn blir en realitet vil Arm-noteringen likevel bli årets største børsnotering foran Johnson & Johnson-selskapet Kenvue, som hentet 4,37 milliarder dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Softbank vil eie rett over 90 prosent av aksjene etter noteringen som er ventet å bli ferdigstilt neste uke.

Det japanske investerings- og teknologiselskapet Softbank kjøpte Arm i 2016 for 32 milliarder dollar, men har i en periode hatt sitt eget Vision Fund inne på eiersiden. Før børsnoteringen har Softbank kjøpt tilbake aksjer for rundt 16 milliarder dollar.

Kina-risiko

Arm blitt et av verdens viktigste teknologiselskaper takket være smarttelefonrevolusjonen de siste 15 årene. Selskapet står for arkitekturen i databrikker som benyttes i 99 prosent av alle smarttelefoner. Teknologien inngikk i 30 milliarder ulike databrikker som ble produsert i fjor.

«Vi antar at rundt 70 prosent av verdens befolkning benytter Arm-baserte produkter», skrev selskapet i børsprospektet.

Fire kunder står for over halvparten av omsetningen. Arm China, hvor Arm har en indirekte eierpost på 4,8 prosent er størst. Selskapet er kontrollert av kinesiske investorer og har eksklusive rettigheter til å selge Arm-produkter i Kina.

«Konsentrasjonen av inntekter fra Kina gjør oss spesielt utsatt for økonomiske og politiske risikoer som påvirker Kina. Dette kan være økt spenning mellom USA eller Storbritannia, og Kina på den andre siden, når det gjelder handel og nasjonal sikkerhet», skrev Arm i børsprospektet, hvor de lister opp over 20 risikoer forbundet med selskapet og børsnoteringen.

Rundt 80 prosent av ansatte i Arm, som har hovedkontor i Cambridge i Storbritannia, jobber med utvikling og design av databrikker. Selskapet har fått utstedt 6800 patenter. Selskapet produserer og selger heller ikke egne databrikker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et forsøk fra databrikkeselskapet Nvidia om å overta Arm i 2019 for nesten 40 milliarder dollar strandet etter at konkurransemyndigheter satte ned foten. Dette ville ha vært det største oppkjøpet i databrikkesektoren. Selskapet har rundt 260 store kunder, blant annet Amazon, Alphabet, Qualcomm og AMD.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.