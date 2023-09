Artikkelen fortsetter under annonsen

I tilbudet som går ut til eierne er emisjonskursen satt til 1,40 kroner per aksje. Det opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Sluttkursen tirsdag var på vel 1,74 kroner per aksje, ned 12,8 prosent.

Atlantic Sapphire driver med landbasert lakseoppdrett i Florida, rettet mot det amerikanske markedet. Men selskapet har slitt tungt i det siste, blant annet med temperaturforskjeller som har rammet produksjonen.

Selskapet har nå hyret inn Arctic Securities og DNB Markets for å hente inn frisk kapital gjennom kapitalinnhentingen rettet mot dagens eiere.

Stadig trøbbel i Florida

Selskapet er i ferd med en større utbygging i Florida, og lavere inntekter enn ventet gjør at selskapet trenger penger for å fullføre disse planene.

Så sent som i mars i år måtte Atlantic Sapphire hente inn nesten 600 millioner kroner, eller 55 millioner dollar, til en emisjonskurs på fem kroner. Petter Stordalen og hans Strawberry Equities var blant de som da gikk inn med penger, vel 70 millioner kroner.

Til sammen har eierne måttet gå inn med over fire milliarder kroner i emisjoner til stadig lavere kurser siden Atlantic Sapphire ble notert på hovedlisten på Oslo Børs våren 2020.

Atlantic Sapphire er en pionér innen lakseoppdrett på land, og investorene så tidlig et stort potensial for selskapet. Men stadige problemer har senket forventningene og aksjekursen, og over 95 prosent av markedsverdien er borte på et par år. Selskapet prises nå til under 500 millioner kroner på Børsen.