Torsdag ettermiddag kom avgjørelsen i en sentral del av den internasjonale patenttvisten mellom det norske robotselskapet Autostore, og britiske Ocado. Autostore tapte, og sendte ut en svært knapp børsmelding, og gjentok budskapet overfor DN: Dette påvirket ikke driften eller forretningene.

Senioranalytiker Frank Maaø i DNB Markets er ikke enig i at avgjørelsen er uten virkning. Han sier det er riktig å bruke store ressurser på å beskytte industrielle rettigheter, men at saker som denne er kompliserte og innebærer vanskelige avveininger.

– Uansett har Autostore ikke truffet helt med patentene sine. Det setter spørsmålstegn ved andre patenter i porteføljen. Det er krevende når porteføljen på over 1500 innvilgede patenter er en såpass sentral del av narrativet for å gå på børs. Det er definitivt et tilbakeslag.

Markedet var tilsynelatende heller ikke enig: Da Oslo Børs åpnet fredag morgen falt aksjen tungt. Etter en drøy times handel var den ned over elleve prosent.

Siden saken begynte har Autostore brukt hundrevis av millioner av kroner på å forfølge kravet mot i flere land.

«Komplett bortkastet»

Det er ankemuligheter påpeker analytikeren. Fredag morgen utdyper investor- og mediekontakt Hiva Flåskjer, torsdagens kommentar.

– Vi er uenige i domstolens avgjørelse og vurderer våre alternativer, skriver hun i en epost.

Administrerende direktør Mats Vikse har ikke besvart DNs henvendelser.

Torsdag sendte Ocado ut en pressemelding, der en ikke navngitt

talsperson ble sitert på at søksmålet var «komplett bortkastet,» både i tid og penger.

– Resultatet av saken er at et betydelig antall av deres patenter er ugyldiggjort og, patentporteføljen er redusert og deres opphavsrettigheter svekket, het det videre.

Ocado er egentlig et selskap som leverer dagligvarer på døren, litt som Oda her hjemme. De har også utviklet sin egen utgave av Autostores robotlagerkonsept: Et firkantet rutenett som sparer luften mellom hyllene i et vanlig lager, og stabler varene i høyden. Robotene suser rundt oppå, og henter opp kasser etter behov.

Senioranalytiker Frank Maaø i DNB Markets.

– Krevende å beskytte denne typen marginer

DNB Markets har en salgsanbefaling på Autostore-aksjen og et kursmål på 18 kroner. Snittet av analytikerne er 24,63 kroner, ifølge Bloomberg.

– Det stemmer at Ocado ikke har konkurrert med Autostore annet enn i smale nisjer i dagligvare, der Autostore ikke har satset ennå. Men Ocado er et formidabelt selskap med en formidabel teknologi, og 13 ganger flere ingeniører, for å illustrere hvor mye de bruker på forskning og utvikling. Og nå går Ocado etter Autostore i andre markeder.

– Dette er utfordrende med tanke på Autstores marginer?

– Det er en fantastisk norsk industrihistorie. Men det er krevende å beskytte denne typen marginer basert på en genial oppfinnelse fra 90-tallet. Marginer som Autostores indikerer en eller annen form for monopolsituasjon. Er du Microsoft er det en ting, men bygger du et aluminiumstruktur som det går roboter oppå, og selger det med 70 prosent fortjenestemargin er det naturlig at andre vil tenke de kan løse det billigere for kundene etter hvert. Det skjer mye på dette feltet, og det kommer stadig nye løsninger innen robotlagre, sier Maaø.

Fredag nedgraderer også Bank of America aksjen, til nøytral med et kursmål på 24 kroner.

«Tross svært attraktive mellomlangsiktige fundamentale markedsforhold for lagerautomatisering, vil enda mer negativ nyhetsstrøm sannsynligvis skape et troverdighetsproblem som undergraver troen på ambisiøse vekst- og marginmål,» heter det i en analyse gjengitt av TDN Direkt.

Autostores nye sjef, Mats Vikse.

Da Autostores mangeårige leder Karl Johan Lier gikk av, kommenterte den nye sjefen Mats Vikse patenstriden:

– Uansett utfall her, så har det liten påvirkning på oss rent operasjonelt. Vår mest solgte robot er «Red Line.» Det er denne, i kombinasjon med programvaren vår, som er Autostores «secret sauce,» sier Vikse.

