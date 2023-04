Artikkelen fortsetter under annonsen

Robotlagerselskapet hadde inntekter på 149 millioner dollar og et resultat før skatt på 25,6 millioner dollar i første kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten torsdag morgen.

På forhånd ventet analytikerne i snitt en omsetning i første kvartal på 161,86 millioner dollar, og et resultat før skatt på 43,98 millioner dollar, ifølge Bloomberg.

I samme kvartal i fjor, var omsetningen på 123,1 millioner dollar, mens resultatet før skatt var på 28,2 millioner dollar.

Tallene for de første tre månedene i 2023 kommer etter en topplinjevekst på over 50 prosent på årsbasis i fjerde kvartal i fjor.

– Med en bruttomargin på 67 prosent er dette andre kvartal på rad med kraftig forbedring. Tallene viser en fortsatt styrke i selskapet, blant annet gjennom marginvekst gjennom strategisk prising, sier konsernsjef Mats Hovland Vikse i en børsmelding.

Autostore-aksjen steg over 15 prosent da handelen kom i gang torsdag morgen.

Beholder anslag

For hele 2023 anslår Autostore inntekter på mellom 700 og 750 millioner dollar, akkurat som det ble lagt til grunn da tallene for fjerde kvartal i fjor ble lagt frem tidligere i år.

Dersom det målet blir nådd vil det bety en vekstrate på mellom 20 og 30 prosent.

Ordreinntaket på 164,3 millioner dollar i første kvartal gjorde at ordreboken ved utgangen av perioden var på 489 millioner dollar, opp fra 476 millioner dollar ved utgangen av fjoråret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet venter videre at der høy prisvekst ble en negativ bidragsyter i fjor, så vil implementerte kostnadstiltak gjennom 2022 bidra til å løfte marginene tilbake til historiske nivåer i år.

Autostore, resultat per 1. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 149,2 123,1 21,2% Driftsresultat (ebit) 45 28 60,7% Resultat før skatt 25,6 28,2 -9,2%

Ved utgangen av kvartalet hadde Autostore en kontantbeholdning på 204,6 millioner dollar.

I årsrapporten, som ble publisert bare minutter etter førstekvartalsrapporten, går det frem at Karl Johan Lier, som gikk av som toppsjef ved årsskiftet hadde en samlet lønnspakke på 370.000 dollar. Etter dagens kurs tilsvarer det rundt 3,9 millioner kroner. Lier eier imidlertid 23 millioner aksjer i selskapet, noe som gjør han til 14. største eier i selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nåværende konsernsjefen, Mats Hovland Vikse, hadde en lønnspakke på rundt 280.000 dollar i fjor.

Les også: Slik kan det gå når to meglerhus stikker hull på den største ballongen i 2023

Berg-og-dalbane med rykter og rettssak

Da Autostore gikk på Børs på tampen av 2020, var det den største norske noteringen siden Statoil, nå Equinor, 20 år tidligere.

Siden da har global uro, stigende renter og en kostbar patentstrid lagt kraftig press på aksjen. Selskapet er likevel ett av Oslo Børs' største, med en markedsverdi rundt 70 milliarder kroner.

Det siste halvåret er kursen løftet betydelig, godt hjulpet av rykter om at den amerikanske netthandel- og logistikk-kjempen Amazon hadde begynt å eksperimentere med de norske robotene.

I sum mener analytikerne som dekker aksjen at kursen skal videre opp, med et snitt på 24,73 kroner, ifølge Bloomberg. Det er imidlertid delte meninger, med fem kjøpsanbefalinger, fire salgsanbefalinger og fire analytikere som har aksjen på hold.

Flere av de som er negative har trukket frem patentstriden med den britiske konkurrenten Ocado.

Mats Vikse er sjef i Autostore. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Dyr patentstrid

Denne fikk en ny vending i slutten av mars, med påfølgende knekk i kursen. Da ble en sentral del av saken avgjort i High Court i London i Ocados favør.

Autostore kommenterte at tapet ikke påvirket forretningene.

Men Bank of America degraderte aksjen som følge av resultatet. Senioranalytiker Frank Maaø i DNB Markets sa følgende:

– Det setter spørsmålstegn ved andre patenter i porteføljen. Det er krevende når porteføljen på over 1500 innvilgede patenter er en såpass sentral del av narrativet for å gå på børs. Det er definitivt et tilbakeslag.

Dette er London-saken: Kranglet om russisk jus i kampen om sentrale patenter

Autostore-aksjen omsettes fremdeles rundt 13 prosent lavere enn før avgjørelsen i London.

Hittil har selskapet ikke kommentert en eventuell anke. For årene 2020-22 sammenlagt hadde Autostore 71 millioner dollar i kostnader knyttet til saken, 754 millioner kroner etter dagens kurs.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.