Artikkelen fortsetter under annonsen

Drøye tre uker etter at Autostore inngikk et milliardforlik i patentstriden mot Ocado, kom robotlagerselskapet torsdag morgen med resultater for andre kvartal.

Der fremgår det inntekter på 176 millioner dollar og et resultat før skatt på minus 193 millioner dollar.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet en topplinje på 181,1 millioner dollar og et resultat før skatt på 49 millioner dollar.

– Dette var tredje kvartal på rad med forbedring av marginene, noe som demonstrerer styrken og lønnsomheten vi har, sier konsernsjef Mats Hovland Vikse i en børsmelding.

Aksjen falt åtte prosent i tidlig handel på Oslo Børs.

Les også: Milliardforlik mellom Autostore og konkurrenten Ocado

Over to milliarder

Grunnen til det dramatiske underskuddet i andre kvartal kommer som følge av at Autostore har bokført kostnader på 239 millioner dollar, knyttet til forliket med Ocado. I notene til regnskapet skriver selskapet at beløpet er blitt justert for «pengers tidsverdi».

Av totalbeløpet vil 122,6 millioner dollar forfalle i løpet av det neste året, mens den resterende andelen på 116,4 millioner dollar er bokført som ikke-gjentagende avsetninger. Autostore varsler at det vil bli tatt en endelig vurdering av den regnskapsmessige håndteringen av forliket i tredje kvartal.

Det justerte driftsresultatet endte i kvartalet på 82,1 millioner dollar, opp 23 prosent fra i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ellers hadde Autostore en ordreinngang på 136,8 millioner dollar i andre kvartal, en liten nedgang fra samme kvartal i fjor. Selskapet opprettholder en topplinjeguiding på mellom 700 og 750 millioner dollar for 2023 som helhet.

Så langt i år har selskapet inntekter på 324,7 millioner dollar, opp drøyt 12 prosent fra samme periode i fjor.

Patentstriden

Etter flere års krangling både i og utenfor rettssystemer rundt om i verden meldte Autostore mot slutten av juli at det hadde kommet til et forlik i patenstriden mot britiske Ocado.

Avtalen gikk ut på at Autostore betaler Ocado 200 millioner euro, tilsvarende om lag 2,5 milliarder kroner, de neste to årene. Begge selskapene har full frihet til å benytte teknologi dekket av begge selskapers patenter fra før 2020.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tvisten startet tilbake i 2020, da Autostore saksøkte Ocado Group for å ha utført patentinngrep på flere av deres teknologier. Det var den første i en rekke internasjonale rettstvister mellom de to.

På toppen av milliardbeløpet betydde forliket også at Autostore mister enerett på en rekke patenter. Ifølge selskapets kvartalsrapporter har det blitt brukt over en halv milliard kroner i 2021 og 2022 knyttet til søksmålene.

– Det har tidligere vært mye fokus på selskapets sterke patentportefølje. Det er jo naturlig å spørre seg hvor sterke patentene deres er og i hvor stor grad disse vil beskytte selskapets posisjon fremover. Vår oppfatning er at de vil oppleve økt konkurranse, som igjen vil medføre press på marginene på sikt, sa DNB Markets-analytiker Emilie Engen Krutnes da forliket ble kjent.

Les også: Norsk logistikkeventyr dobler omsetningen

Laber kursutvikling

Da Autostore gikk på børs høsten 2021 var det til stor fanfare, ikke bare på grunn av selskapets beskjedne røtter i den lille bygda Nedre Vats på Vestlandet, men også på grunn av interessen for aksjen.

Da børsbjellen ringte en onsdag morgen mot slutten av oktober ble Autostore tidenes nest største notering i Norge etter at Statoil, nå Equinor, kom på børs i 2001. Før debutdagen ble selskapet verdsatt til 103,5 milliarder kroner, en markedsverdi som utover dagen hadde steget til 121 milliarder kroner.

I årene siden har imidlertid ovennevnte patenttvist vært en av grunnene til en nokså laber kursutvikling. Aksjen er ned 50 prosent siden toppen, som ble nådd en måneds tid etter børsdebuten, og omsettes i dag for rundt 28 kroner. Det verdsetter selskapet til 78 milliarder kroner.

Det er Softbank som er største eier i selskapet, med drøyt 38 prosent av aksjene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.