Artikkelen fortsetter under annonsen

Grytidlig torsdag morgen er robotlagerselskapet Autostore ute med tall for tredje kvartal. På forhånd ventet analytikerne et resultat før skatt på 53 millioner dollar av en omsetning på 163 millioner dollar.

Fasit ble en topplinje på 145 millioner dollar og et resultat på 70,6 millioner dollar. Omsetningen landet dermed to prosent under tredje kvartal i fjor.

– Til tross for en nedgang i omsetningen fortsetter vi å demonstrere styrke i vår svært lønnsomme businessmodell med en betydelig økning i bruttomarginene, sier konsernsjef Mats Hovland Vikse i en børsmelding.

Bruttomarginen økte i kvartalet fra 54,3 prosent i tredje kvartal i fjor til 68,2 prosent i år.

Autostore-aksjen steg rundt fem prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag morgen.

Nedjusterer estimater

I andre kvartal hadde Autostore inntekter på 176 millioner dollar og et resultat før skatt på minus 193 millioner dollar. Kvartalet var preget av at Autostore avsluttet en langvarig patentstrid mot Ocado ved et forlik. Avtalen innebar blant annet at Autostore skal betale Ocado 200 millioner euro de neste to årene.

I tillegg ble det klart at topplinjeveksten hadde bremset markant opp, noe som førte til et kursfall på over 12 prosent da andrekvartalsrapporten ble lagt frem i midten av august. En utløsende faktor var også et ordreinntak som krympet med 15 prosent.

Autostore opprettholdt da en topplinjeguiding på mellom 700 og 750 millioner dollar for 2023 som helhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den guidingen blir nå nedjustert til rundt 640 millioner dollar.

Autostore, resultat per 3. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 469,3 436 7,6% Driftsresultat (ebit) -76,7 135,8 -% Resultat før skatt -96,9 135,8 -%

I en børsmelding skriver selskapet at nedjusteringen kommer som følge av at de kortsiktige markedsutsiktene har forblitt utfordrende. Leveringstidspunkt for visse prosjekter er blitt utsatt fra 2023 til 2024, opplyses det.

– På grunn av endringene i ordreboken nedjusterer vi nå til 640 millioner dollar, noe som impliserer en vekst på rundt ti prosent for 2023 som helhet. Dette står i kontrast til den negative utviklingen for det brede markedet, noe som betyr at vi fortsetter å ta markedsandeler, sier konsernsjefen.

Ordreinntaket i kvartalet endte på 152 millioner dollar, en oppgang på elleve prosent fra andre kvartal i år, da tallet var 136,8 millioner dollar. Måler man imidlertid mot tredje kvartal i fjor var veksten i ordreinntaket negativt med 2,3 prosent. Så langt i år er veksten i ordreinntaket 5,1 prosent under nivået det var gjennom samme periode i 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Positiv overraskelse

Eirik Rafdal, analytiker i Carnegie. (Foto: Carnegie) Mer...

Carnegie-analytiker Eirik Rafdal kaller tredjekvartalsrapporten en positiv overraskelse, og viser til at ordreinntaket var over forhåndsforventningene og markant opp fra andre kvartal.

– Etter det markante fallet i ordreinntaket i andre kvartal var det en del av markedet som hadde fryktet at det kunne være en smakebit på hva man burde forvente utover høsten, sier han.

– Med bakteppet vi har nå, hvor makrobildet er knalltøft, er en vekst kvartal over kvartal i ordreinntaket positivt.

Han bemerker seg at selv om de «rapporterte tallene» ser mindre bra ut, så virker dette å være fullt ut drevet av at enkelte sluttkunder usatte leveringstidspunkter. Dersom det ikke er snakk om kanselleringer, slik selskapet selv oppgir, så innebærer det ikke et bortfall, men en forskyving av inntektene fra 2023 til 2024.

Analytikeren sier det som betyr noe i dag er hva selskapet sier om 2024. Ordreboken for leveringer neste år var ved utgangen av tredje kvartal på 293 millioner dollar. Dette er prosjekter selskapet venter å gjennomføre i 2024.

– Relativt til innteksforventninger for 2024, så gir dette en dekning på ordreboken på 40 prosent allerede ved utgangen av tredje kvartal, et tall som vanligvis ligger på 45 til 50 prosent ved utgangen av et år. Tar man i betraktning at det kommer nye ordre i fjerde kvartal vil man ha en dekning på slutten av 2023 som er relativt høy i en historisk kontekst for de neste 12 månedene, sier Rafdal.

Rafdal og Carnegie har en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 28 kroner. Aksjen blir i dag omsatt for rundt 14,7 kroner.

Negativ trend

Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige mener rapporten for tredje kvartal viser at ordreinntaket er i en negativ trend, som meglerhuset venter at skal fortsette. Det har en selg-anbefaling på aksjen og et kursmål på ni kroner.

Han trekker frem tre grunner til hvorfor:

Partnere beskriver et svakt marked.

Statistikk fra USA viser at konstruksjon av varehus, en ledende indikator, er i bratt nedgang.

Partnere beskriver også et «velfungerende» annenhåndsmarked for Autostore-systemer grunnet flere restruktureringer innen retail og lav bruksutnyttelse for utvalgte installasjoner, ifølge Mossige.

– Vi forventer derfor at ordreinntaket skal fortsette nedover de kommende kvartalene, og argumenterer i tillegg for at bruttomarginene etter hvert vil komme under press, skriver analytikeren.

DNB Markets-analytiker Emilie Krutnes Engen er heller ikke nevneverdig positiv. I en kommentar beskriver hun rapporten som «blandet».

– Den betydelige nedjusteringen av estimatet for 2023 fører til økt bekymring rundt den generelle etterspørselen etter Autostore-løsninger, skriver hun, og viser videre til et utfordrende makrøkonomisk bilde og risikoen for ytterligere forsinkelser og kanselleringer.

Høyeste verdsettelse noensinne

For to år siden gikk Autostore på børs med den nest høyeste verdsettelsen noensinne - litt over 100 milliarder kroner.

På det meste var markedsverdien av egenkapitalen godt over 150 milliarder kroner, men siden den gang har aksjen falt rundt 70 prosent. Selskapet prises nå til 45 milliarder kroner.

Aksjen er blitt tynget av en kraftig renteoppgang i USA, ettersom økte «lange» renter senker nåverdien av fremtidig inntjening.

For selskaper som er priset høyt på forventninger til vekst og fremtidige overskudd, slik som Autostore, slår en økning for den amerikanske tiårsrenten derfor knallhardt på verdsettelsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.