Både Microsoft og Google-eier Alphabet har hittil i år lansert flere kostnadskutt – flere tusen ansatte er sagt opp, og Alphabet har også solgt eiendommer og lagt ulike satsinger på is.

Sent onsdag kveld slapp begge resultatene for andre kvartal – til hver sin mottagelse i markedet.

Alphabet meldte om en justert omsetning som falt til 62,1 milliarder dollar, hvilket var snaue to milliarder mer enn analytikerkorpset ventet. Det er imidlertid omtrent ni milliarder mindre enn i samme kvartal i fjor.

Den totale omsetningen endte på 74,6 milliarder dollar, opp syv prosent fra 69,7 milliarder dollar i andre kvartal i fjor. Den totale inntekten er imidlertid et bruttobeløp, og inneholder et kostnadselement. Google betaler nemlig tredjepartsoperatører for trafikk.

Alphabet-aksjen steg rundt seks prosent i etterhandelen etter tallslippet.

Microsoft skuffet

Omtrent samtidig som Alphabet meddelte sine resultater, slapp altså konkurrenten Microsoft sin kvartalsrapport.

Microsoft har en bredere produktportefølje, og er tungt inne i pc-markedet, men de to kniver tett både om skyløsninger, og – fremfor alt – kunstig intelligens.

Microsoft omsatte for 56,2 milliarder dollar i forrige kvartal, mens analytikerne så for seg 55,5 milliarder dollar. Markedets første respons var å sende kursen nedover i etterhandelen.

Samme kvartal i fjor bød til sammenligning på 51,8 milliarder dollar omsetning.

Microsoft har rett nok avvikende regnskapsår, og kveldens tallslipp var for regnskapsårets fjerde, og siste. Dermed er også årsregnskapet klart: I hele regnskapsåret 2022/2023 omsatte Microsoft for knappe 212 milliarder dollar, hvilket innebærer den laveste omsetningsveksten siden 2017.

Satya Nadella er konsernsjef i Microsoft. Selskapet har i 2022/2023 hatt den laveste omsetningsveksten siden 2017. (Foto: Lorgen Elliot/AFP/NTB) Mer...

Slo resultatforventningene

Alphabet-konsernet, hvis klart viktigste selskap er Google, har hatt tosifret omsetningsvekst i en årrekke. Men i 2022, da inflasjon, renter og usikkerhet fikk både folk og bedrifter til å snøre igjen pengesekken, gikk det merkbart utover både topp- og bunnlinje.

Og aksjekursen ble hardt straffet på børs – fra start til slutt i 2022 falt aksjen nesten 40 prosent.

Nå er bildet et ganske annet. Kostnadskuttene er i ferd med å få effekt, og KI-kappløpet det siste halvåret har gitt selskapet, og sektoren, en ny vår.

Resultatet før skatt endte på 21,9 milliarder dollar, mot 18,6 milliarder dollar i samme periode i fjor. De samme analytikerne ventet i snitt et resultat før skatt på 20,4 milliarder dollar.

– Det er et spennende momentum på tvers av selskapet og blant våre produkter som driver de sterke resultatene dette kvartalet, skriver Alphabet-topp Sundar Pichai i kvartalsrapporten.

Også Microsoft slo resultatforventningene – resultatet før skatt endte på 23,7 milliarder dollar, opp fra 20,5 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Analytikerestimatene spådde på sin side et resultat før skatt på 23,5 milliarder dollar.

Økte annonseinntekter

Særlig annonsemarkedet var tøft i 2022 for Alphabet, og kvartalstallene tirsdag viser at inntektene herfra har bedret seg noe fra andre kvartal i fjor. Youtube – og dette følger investorene nøye med på, i alle fall ifølge Bloomberg – dro inn 7,6 milliarder i annonser, opp fra 7,3 milliarder i samme kvartal i fjor. De totale annonseinntektene steg snaue to milliarder dollar, til 58,1 milliarder dollar.

Ellers fortsatte skyløsningen Google Cloud å gå med overskudd – hvilket den gjorde for første gang i forrige kvartal. Inntektene steg snaue to milliarder dollar, og overskuddet endte på i underkant av 400 millioner dollar.

Microsofts skyløsning, kalt «Azure», fikk på sin side noe svakere omsetningsvekst – der den lå på 27 prosent ved samme kvartal i fjor, var den nå på 26 prosent. Selve omsetningen oppgis ikke.

KI-kappløp

Ellers handler selvsagt mye om kunstig intelligens, som alt fra de største teknologigigantene til små oppstartsmiljøer kappes om å utvikle best og raskest. Googles løsning «Bard» er en konkurrent til Chat GPT, og er nylig introdusert i Norge.

Der Bard er utviklet internt hos Alphabet, har Microsoft på sin side investert tungt i Open AI, og en avtale med KI-selskapet gjør at Chat GPT er innlemmet i Microsofts søkemotor Bing.

– Organisasjonen spør oss ikke bare hvordan, men hvor raskt de kan implementere den neste generasjonen KI for å utnytte de største mulighetene og møte de største utfordringene de møter – trygt og ansvarlig, kommenterer Satya Nadella i Microsofts kvartalsrapport.

– Vårt fortsatte lederskap innen KI og vår eksemplariske evne til utvikling og innovasjon driver den neste revolusjonen innenfor internettsøk, og forbedrer alle våre tjenester, sier Sundar Pichai i Alphabets kvartalsrapport.