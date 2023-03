Artikkelen fortsetter under annonsen

Bank of England hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 4,0 prosent til 4,25 prosent.

– Hvis vi skulle finne bevis på mer vedvarende press, ville det være et behov for ytterligere innstramninger i pengepolitikken, skriver Bank of England i en pressemelding torsdag.

Rentehevingen er i tråd med et konsensus hadde ventet på forhånd. Takket være overraskende høye inflasjonstall onsdag skiftet markedet anslaget fra en 50/50 prosent sjanse for en renteheving på 0,5 prosent til nærmere konsensus.

Sist gang Bank of England hevet renten var i starten av februar. Da ble styringsrenten på øylandet satt opp til fire prosent, det høyeste nivået siden 2008.

I likhet med mange andre land rundt om i verden har prisene skutt til værs også i Storbritannia. Inflasjonen er blitt møtt med kraftige tiltak fra sentralbanken, som har satt opp renten i rask fart.

Overraskende sterke inflasjonstall

– Kjerneinflasjonen økte uventet mye i februar, men den vil trolig falle kraftig resten av året, skriver sentralbanken i pressemeldingen.

Onsdag kom Storbritannias månedlige inflasjonstall. De viste at inflasjonen endte på 10,4 prosent på årsbasis i februar, godt over forventningene på 9,9 prosent. Kjerneinflasjonen endte på 6,2 prosent på årsbasis mot ventet 5,7 prosent.

I likhet med Norge har den britiske sentralbanken som mål å ha en prisvekst på to prosent.

Sentralbanken skriver videre at den vil fortsette å følge med på nøye indikasjoner på vedvarende inflasjonspress, inkludert utviklingen i arbeidsmarkedet, lønnsveksten og tjenesteinflasjonen.

Lite påvirket av bankuro

De siste ukene har vært preget av uro knyttet til bankkollapsene i USA, og forrige ukes kollaps av den sveitsiske storbanken Credit Suisse.

– De store og volatile bevegelsene i globale finansmarkeder, spesielt siden Silicon Valley Bank kollapset og UBS sitt oppkjøp av Credit Suisse, reflekterer markedets bekymringer om den mulige bredere virkningen av disse hendelsene. Samlet sett er rentene på statsobligasjoner stort sett uendret, og risikofylte aktivapriser er noe lavere enn på tidspunktet for utvalgets forrige møte, skriver sentralbanken.

Øylandets sentralbank skriver videre at den vurderer det britiske banksystemet til å opprettholde robust kapital og sterke likviditetsposisjoner.

– Vår vurdering er at det britiske banksystemet fortsatt er motstandsdyktig, heter det i pressemeldingen.