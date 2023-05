Artikkelen fortsetter under annonsen

De amerikanske børsene falt marginalt mandag, da mange investorer håpet faren er over etter at storbanken JPMorgan Chase tok over mesteparten av krisebanken First Republic.

Tirsdag åpnet de ledende amerikanske børsindeksene med et forsiktig fall, men det tok ikke lang tid før det tiltok. Etter halvannen time var de tre nøkkelindeksenes fall på mellom 1,4 og 1,6 prosent. Da handelsdagen i New York rundet av, så det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen var ned 1,2 prosent.

Industriindeksen Dow Jones falt 1,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq var ned 1,1 prosent.

Tror ikke bankkrisen er over

Ledende investorer og analytikere advarer nå om at bankkrisen langt fra er over, etter at tre amerikanske banker på kort tid har kollapset – Silicon Valley Bank, Signature Bank og nå altså First Republic Bank. I tillegg har sveitsiske Credit Suisse gått over ende og blitt slukt av konkurrenten UBS rett over gaten i Zürich.

Gary Cohn mener bankkrisen langt fra er over. (Foto: Jeenah Moon/Reuters/NTB) Mer...

– Dette er ikke slutten. Jeg tror ikke på tre, og så er vi ferdig med dét. Denne typen kriser slutter ikke så lett. Det vil være flere problemer der ute i bankverdenen, sier Gary Cohn til CNBC.

Cohn er tidligere direktør i investeringsbanken Goldman Sachs og økonomisk rådgiver for ekspresident Donald Trump.

Tirsdag falt svært tunge bankaksjer som JP Morgan Chase og Bank of America med 1,7 og 3,4 prosent. Også Goldman Sachs-aksjonærene opplevde et kursfall på over to prosent.

Enda verre ble det for aksjonærene i Pacwest Bancorp, der aksjekursen på det verste hadde et kursfall på over 30 prosent tirsdag. Pacwest er nok en regional California-bank, grunnlagt sent på 90-tallet og notert på Nasdaq-børsen. Da børsdagen var over satt aksjonærene med et kursfall på nær 28 prosent (se graf) tilsvarende et verditap på omkring 3,3 milliarder kroner.

Siden inngangen på fjoråret har over 85 prosent av Pacwest-aksjonærenes verdier fordunstet på Nasdaq.

En annen regional aktør, Western Alliance Bancorporation, fikk et kursfall som tidvis var nesten like ille.

Nyhetsbyrået Bloomberg poengterer at SDPRs bankfond, som kopierer S&P Regional Bank-indeks, er på sitt laveste siden oktober 2020 (se graf).

David Hunt, toppsjef i forvaltningsselskapet PGIM, sier ifølge Financial Times, at ettervirkningene etter bankkrisen vil føre til en kredittkrise og forverre de makroøkonomiske problemene, særlig i USA, men også i fjor den globale økonomien.

– Vi ser nå bare starten på konsekvensene for den amerikanske økonomien, sa Hunt på en konferanse i California mandag.

Nytt rentehopp onsdag

Onsdag er det ventet at den amerikanske sentralbanken jekker rentene opp nok en gang, med 0,25 prosentpoeng. Det betyr i såfall at rentene er satt opp fem prosentpoeng på 14 måneder, den raskeste rentesyklusen siden begynnelsen av 1980-tallet.

Ellers kommer det en rekke andre makrotall utover uken, blant annet jobbtallene for april som kommer på fredag. En annen arbeidsmarkedsstatistikk ble sluppet tirsdag før børsåpning og la en demper på oljeprisen. Lavere sysselsetting kan indikere lavere etterspørsel etter olje.

Samtidig er resultatsesongen for første kvartal i full gang, med bjellesauen Apple torsdag denne uken som kanskje det viktigste selskapet. Resultatene fra Apple gir ikke bare en pekepinn på retningen i amerikansk økonomi, men også for hele verdensøkonomien.

Tirsdag rapporterer Pfizer og Starbucks regnskapsrapporter etter Wall Streets stengetid. Kaffeprodusenten overrasket analytikerne, men ikke nok til å unngå at aksjen faller et par prosent i etterhandelen. Aksjen har steget fra kurser rundt 75 dollar til 115 dollar på et drøyt år.