Nøkkelindeksene på Wall Street falt bredt tirsdag, i sterkt kontrast til gårsdagens brede oppgang.

Det brede fallet kom etter at kredittvurderingsbyrået Moody's jekket ned kredittvurderingen på ti mindre amerikanske banker tidligere tirsdag. Samtidig opplyste kredittvurderingsbyrået at det gjennomgår kredittvurderingen på ytterligere seks store amerikanske banker, skriver WSJ.

Gjennomgangen fokuserer på amerikanske bankers levedyktighet og har ført til uro i det amerikanske aksjemarkedet.

Slik ser det ut på Wall Street tirsdag kveld norsk tid:

Teknologitunge Nasdaq falt rett under 0,8 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 0,4 prosent.

Den brede S&P 500 falt 0,4 prosent.

Moody's rapport sendte amerikanske bankaksjer bredt ned tirsdag.

Selv storbankene Bank of America, JPMorgan Chase og Citigroup endte med et fall på henholdsvis 1,8 prosent, 0,4 prosent og 1,4 prosent. Det er til tross for at ingen av bankene ble nevnt i Moody's oppdatering.

På sitt meste var Bank of America ned over fire prosent.

Rentene kan forbli i ro

Denne uken er det ventet inflasjonstall for juli. Torsdag legges tall for konsumprisindeksen (kpi) mens det fredag legges frem tall for produsentprisindeksen (PPI).

Tirsdag uttalte Fed-medlem Patrick Harker at styringsrenten nå ligger på et nivå der rentene kan bli holdt i ro. Dette avhenger av dataene som kommer frem den neste måneden. Er datapunktene alarmerende vil det på ny kunne bli aktuelt med en ytterligere renteheving, ifølge Reuters.

Sentralbanksjef Jerome Powell og flere av hans utenlandske kolleger har de siste ukene vært tydelige på at rentene kommer til å forbli høye så lenge inflasjonen også er høy. Dette ble på ny gjentatt av Harker tirsdag – en umiddelbar lettelse i styringsrenten anså han som lite sannsynlig.