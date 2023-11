Artikkelen fortsetter under annonsen

Før børsåpning ble det offentliggjort statistikk for prisveksten i produsentleddet av amerikansk økonomi – tall på langt nær like heftig omtalt som gårsdagens inflasjonstall.

Det var på forhånd ventet en snau oppgang på 0,1 prosent, stikk i strid med det tallene faktisk endte med å vise: I oktober falt produsentprisene med 0,5 prosent, hvilket er det kraftigste månedsfallet siden april 2020.

Futures-indeksene pekte før handelen i retning ytterligere oppgang, hvilket også ble faktum onsdag – såvidt. De viktigste indeksene lå markert i pluss gjennom store deler av handelsdagen, men på innspurten de siste ti minuttene slapp særlig S&P 500 og Nasdaq Composite seg tilbake. Slik endte det:

S&P steg 0,2 prosent

Nasdaq Composite steg 0,1 prosent

Dow Jones steg 0,5 prosent

I rentemarkedet steg imidlertid renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid drøye 0,1 prosentpoeng, og har dermed hentet inn over halvparten av tirsdagens bratte fall. Tiåringen handles til omkring 4,54 prosent onsdag kveld, etter å ha snust på fem prosent for få uker siden.

Utviklingen ble med andre ord langt mattere enn dagen i forveien, der nye inflasjonstall for oktober utløste en kraftig oppgang for amerikanske aksjer og et skarpt rentefall.

Støtter opp om troen på myk landing

Christian Lie, sjefsstrateg i Formue, minnet overfor DN onsdag morgen om at resesjonsrisikoen i USA fremdeles er betydelig for 2024:

– Likevel, de som har trodd at vi er på vei mot en myk landing i USA fikk en bekreftelse i går, sa Lie, som selv sitter med en hypotese om myk landing.

Dollaren har ellers fortsatt å svekke seg, etter at kursen tirsdag falt det meste den har gjort på én dag siden januar i år, ifølge Bloombergs dollarindeks. En dollar koster nå 10,84 kroner, en nedgang på 2,2 prosent siden starten av uken.

Lettende for Norges Bank

Bevegelsene i amerikansk aksjemarked kommer etter at indeksene her hjemme og særlig nede på kontinentet har klatret oppover gjennom dagen.

– Markedet tar bølgen for inflasjonstall, innledet DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland i en morgenrapport onsdag.

– Blant verdens sentralbanker er nok Norges Bank og Riksbanken særlig lettet av inflasjonstallene, og ikke minst de påfølgende markedsreaksjonene. Om Fed lykkes med å få ned inflasjonen, uten å påføre verdens største økonomi en resesjon, vil det gi sentralbankene med de små og risikosensitive valutaene det beste utgangspunktet for å unngå videre inflasjonsimpulser via kronekursen.

Warren Buffet med stort aksjesalg

Ellers er det blitt kjent at Warren Buffets Berkshire Hathaway nettosolgte aksjer for flere milliarder dollar i tredje kvartal. Dette viser en innmelding til det amerikanske Finanstilsynet sendt inn denne uken.

Der går det blant annet frem at investeringsselskapet har solgt seg fullstendig ut av bilkonsernet General Motors, legemiddelselskapet Johnson & Johnson og konsumvarekonsernet Procter & Gamble. Ved utgangen av andre kvartal satt investeringsselskapet på eierposter verdt 848, 54 og 45 millioner dollar i de tre selskapene.

Dette er bare tre av flere store nedsalg i perioden, og i sum solgte investeringsselskapet aksjer for syv milliarder dollar i tredje kvartal – mens det kjøpte aksjer for bare 1,7 milliarder dollar. Selskapet har blant annet solgt seg ned i olje- og gassgiganten Chevron, netthandelsgiganten Amazon, materialselskapet Celanese, næringsmiddelprodusenten Mondelez og fraktselskapet UPS.

Gjennom 2023 har investeringsselskapet nettosolgt aksjer for totalt 23,6 milliarder dollar, og Berkshire Hathaway sitter per nå på en rekordstor kontantbeholdning ifølge Reuters.