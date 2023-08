Artikkelen fortsetter under annonsen

De amerikanske børsene åpnet veldig avmålt tirsdag etter å ha lagt bak seg to dager på rad med oppgang. Kort tid inn i handelsdagen kom nye jobbtall som bekrefter at arbeidsmarkedet fortsetter å dempe seg. Det ga vann på møllen for aksjemarkedet. De tre nøkkelindeksene sluttet slik:

Den brede S&P 500-indeksen steg 1,45 prosent.

Industritunge Dow Jones steg 0,85 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 1,74 prosent.

Dette var den tredje dagen på rad med oppgang for S&P 500-indeksen. Oppgangen tirsdag er også den største siden tidlig juni.

Kryptolykke

Flere selskaper fikk et godt løft tirsdag. Tesla-aksjen steg mer enn syv prosent, børskometen Nvidia steg fire prosent, tek-gigantene Apple og Microsoft steg henholdsvis to og halvannen prosent.

Kryptomarkedet har også fått seg et voldsomt oppsving etter at kryptoforvaltningsselskapet Grayscale vant frem med sin ankesak mot det amerikanske finanstilsynet SEC. SEC avslo Grayscales søknad om å gjøre sin «bitcoin trust» om til et børsnotert fond, kjent som ETF. Ankedomstolen mener det var feil.

Bitcoin stiger syv prosent, mens Grayscale-trusten steg 17 prosent. Kryptobørsen Coinbase steg 15 prosent.

Stor endring i markedsprising

Ferske tall fra USAs arbeidsstatistikkbyrå viser at antall ledige stillinger falt til 8,83 millioner i juli fra 9,17 millioner i juni. Det indikerer at arbeidsmarkedet fortsetter å bremse opp. Den månedlige statistikken omtales som jolts-rapporten.

– Dagens jolts-rapport var et svar på Feds bønner, og gir mer bevis på en økonomi som kjøler seg ned, sier sjefstrateg Ronald Temple i Lazard, ifølge Bloomberg.

Investorene følger nøye med på nøkkeltall om dagen og hvordan den amerikanske sentralbanken (Fed) vurderer dem. Ifølge Bloomberg viser swapkontrakter nå færre veddemål på at Fed kommer til å heve renten mer i år, samt en større sannsynlighet for en pengepolitisk vending i første halvdel av 2024.

Traderne priser for øyeblikket inn 56 prosent sannsynlighet for en renteøkning på 0,25 prosentpoeng i november, ned fra 75 prosent sannsynlighet tidligere i dag.

Det kommer flere nøkkeltall senere i uken som kan rokke ved markedsaktørenes forventninger. Onsdag får vi bnp-tall og torsdag legges PCE-inflasjonstall frem. Det er den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål.

På fredag kommer selve rosinen i pølsen. De amerikanske sysselsettingstallene vil bli fulgt med argusøyne av markedet. Her får investorene vite hvor mange jobber som ble skapt i august, arbeidsledighet og lønnsvekst.

Nye banktiltak

Tirsdag kom amerikanske myndigheter med forslag om enda et tiltak for å minimere systemrisikoen i banksektoren. Tiltakene er kommet i kjølvannet av bankuroen som preget markedet tidligere i år, der flere regionale banker kollapset på børs etter at Silicon Valley Bank gikk over ende.

Det foreslås nå at banker med eiendeler for minst 100 milliarder dollar må utstede nok langsiktig gjeld for å kunne dekke realiserte tap i tider med alvorlig stress i markedet.