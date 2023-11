Artikkelen fortsetter under annonsen

Live Nation Entertainment er på god vei å levere det beste årsresultatet noensinne. Salget i tredje kvartal var opp 32 prosent til 8,2 milliarder dollar, mot ventet 6,99 milliarder dollar. Resultat per aksje endte på 1,78 dollar, mot ventet 1,27 dollar.

Nesten all omsetning i Live Nation kommer fra arrangering av konserter og salg av «merch», samt billettsalg. Akkurat nå er det superartistene Taylor Swift og Beyoncé som sørger for penger i kassen. Det er stor rift om billettene både til Swifts andre del av hennes verdensturné som starter i november, og Beyoncés som tar løs på nyåret.

I tillegg har Swifts konsertfilm Eras Tour slått alle rekorder etter at den hadde premiere i oktober, og har spilt inn over to milliarder kroner globalt. Nå er det store forventninger til Beyoncés dokumentar Renaissance Tour som slippes i desember.

Det er et generelt sug etter konserter og andre live-arrangementer etter pandemien, og omtrent alle store band er på turné eller har planer om å komme seg ut på veien.

Billettprisene har gått opp, og Live Nation opplyser at konsertgjengerne bruker mer penger på mat, drikke og «merch».

Live Nation regner med å klokke inn 55 millioner mennesker på sine konserter og arrangementer i år, mot 49 millioner i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Live Nation regner med at 2024 blir enda bedre, med god drahjelp fra Swift og Beyoncé. Live Nation har alt booket over halvparten av de største arenaene for neste år, når publikumsfavoritter som Coldplay, Metallica, Pink, Bruno Mars, Aerosmith, Foo Fighters og Ed Sheeran står på plakaten. Det er også ventet at Rolling Stones legger ut på turné neste år.

Live Nation opplyser at omtrent halvparten av selskapets inntekter kommer utenfor USA.

Live Nation-aksjen steg 2,55 prosent på børsen torsdag, og oppgangen fortsatte i etterhandelen der den sent torsdag kveld var opp ytterligere tre prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.