Tross høy inflasjon, stigende renter og generelt svekket kjøpekraft ser ikke luksusvarer ut til å ha blitt nevneverdig påvirket så langt i år. I alle fall ikke om man skal se på kursutviklingen for to av Europas mest kjente merkevarer.

Der luksuskonglomeratet LVMH, som står bak blant annet klesmerket Fendi og champagnen Möet & Chandon, har steget over 20 prosent så langt i år, har også Ferrari fått en fjær i hatten når vi nærmer oss halvveis inn i 2023.

Med en oppgang på 34 prosent så langt i år har luksusbilprodusentens markedsverdi steget til 53,9 milliarder euro, og er dermed kommet inn blant Milano-børsens tre mest verdifulle selskaper. Kursløftet har også gjort at Ferrari nå verdsettes til mer enn Stellantis NV – Fiat og Alfa Romeos morselskap – som tidligere eide Ferrari.

Blant de 14 medlemmene av Stoxx 600 Auto & Parts-indeksen er det ingen som har steget mer enn Ferrari. Den nærmeste utfordreren er BMW, med en oppgang på rett over 30 prosent.

Luksus og «Big Tech»

At luksusvarer fortsatt opplever sterk etterspørsel blant pengesterke kunder har kommet til syne særlig hos ovennevnte LVMH, som kontrolleres og styres av milliardæren Bernard Arnault. Kursoppgangen for konglomeratet har sendt franskmannen til topps på Bloombergs liste over verdens rikeste personer, og konsernet kunne i starten av 2023 melde om rekordhøye inntekter i fjor.

Den samme trenden kan ses hos Ferrari. I selskapets førstekvartalsrapport, som ble lagt frem i forrige uke, fremgikk det inntekter på 1,42 milliarder euro, opp fra 1,18 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt økte med nesten hundre millioner euro, til 381 millioner euro.

I løpet av årets tre første måneder økte forsendelsene av kjøretøy til 3567 enheter, en illustrasjon på fortsatt sterk etterspørsel. Kombinert med hoppet i både resultat og inntekter kan man trekke konklusjonen at Ferraris oppjustering av priser ikke har hatt en negativ påvirkning på etterspørselen blant kunder som i stor grad består av velstående personer.

– Ferrari har alltid vært synonymt med luksus, noe selskapets multipler bekrefter. Aksjen har gjort det bedre enn det brede markedet så langt i år, en trend som kan sammenlignes med andre luksus-aktører som LVMH, sier IG-strateg Vincenzo Longo til Bloomberg.

Nyhetsbyrået beskriver for øvrig luksus-selskapene i Europa som det «Big Tech» er for aksjemarkedet i USA. Nemlig selskaper som klarer å opprettholde vekst selv i nedadgående konjunkturer.

Største eier i Ferrari er Exor NV, som er kontrollert av den fremtredende Agnelli-familien i Italia. Etternavnet er også kjent for de fotballinteresserte. Andrea Agnelli var nemlig styreleder i Torino-klubben Juventus frem til slutten av fjoråret, en stilling han først inntok i 2010. Han var en av dem som talte for opprettelsen av den omstridte Superligaen, som møtte en rask død våren 2021.

Det var Giovanni Agnelli som grunnla Fiat på slutten av 1800-tallet.

Benedetto Vigna tok over som konsernsjef i Ferrari i 2021. Han har gått offensivt ut og lovet en omstilling til el-biler i tiden fremover. Avbildet i fjor sommer. (Foto: Flavio Lo Scalzo/Reuters/NTB) Mer...

Porsche på børs

En annen som har dratt nytte av den sterke etterspørselen etter luksusbiler er Volkswagen, som i fjor høst, etter flere måneder med spekulasjoner, endelig tok Porsche på børs i slutten av september.

Første handelsdag ble Porsche-aksjen omsatt for 84 euro, noe som verdsatte selskapet til rundt 75 milliarder euro.

Markedsverdien i børsdebuten ble markant under det som tidligere hadde blitt antydet. Da nyheten om en mulig børsnotering av Porsche begynte å sirkulere tidlig på våren i fjor, var det snakk om en prising på om lag 870 milliarder kroner, eller opptil 90 milliarder euro.

I en pressemelding opplyste Frankfurt-børsen likevel at Porsche-noteringen var den største i Tyskland siden 1996, da Telekom gikk på børs.

Porsche-aksjen har steget over 37 prosent på børs siden noteringen, og aksjen omsettes nå for 113,2 euro.