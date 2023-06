Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske finanstilsynet (SEC) saksøker verdens største kryptobørs Binance og toppsjef Changpeng Zhao for brudd på amerikansk lov. Det skriver flere amerikanske medier mandag.

Til sammen har SEC kommet med 13 anklager.

«Regulatorisk dragkamp»

Blant annet mener tilsynet at Binance har blandet sammen kundeverdier for flere milliarder dollar og sendt dem til et europeisk selskap kontrollert av toppsjef og medgründer Zhao. Tilsynet mener videre at Zhao og Binance har opptrådt på en måte slik at formuende kunder og investorer kan fortsette å handle på Binances uregulerte internasjonale børs.

I et blogginnlegg skriver Binance at de er skuffet over søksmålet. Børsen skriver at den har samarbeidet med SEC fra starten og jobbet hardt for å komme tilsynets bekymringer i møte. Binance bestrider enhver beskyldning om at kundeinnskuddene på deres amerikanske handelsplattform har vært usikre.

«På grunn av vår størrelse og globale gjenkjennelighet er Binance blitt et lett mål fanget i en regulatorisk dragkamp i USA», skriver børsen.

Binance er verdens største kryptobørs. Ifølge Wall Street Journal ble mer enn 40 prosent av all kryptohandel gjort på Binance forrige måned. Toppsjef Zhao er selskapets hovedeier.

Søksmålet har forårsaket et bredt fall i kryptomarkedet. Bitcoin faller fem prosent. Ethereum faller nær fem prosent. Binance Coin faller mer enn åtte prosent.

– Nett av bedrag

I søksmålet beskylder tilsynet også børsen for å ha brutt kritiske bestemmelser i amerikansk sikkerhetslovgivning, inkludert å handle for egne interesser og markedsmanipulasjon.

– Gjennom 13 punkter mener vi Zhao og Binances foretak har deltatt i et omfattende nett av bedrag, interessekonflikter, mangel på åpenhet og kalkulert omgåelse av loven, sier SEC-sjef Gary Gensler i en pressemelding.

I blogginnlegget skriver Binance at de vil fortsette å samarbeide med amerikanske og globale myndigheter, og at de vil forsvare plattformen.

I slutten av mars tok også det amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ut søksmål mot Binance. Tilsynsmyndighetene mente Binance drev ulovlig i USA og brøt reguleringer som er ment for å forhindre ulovlig finansiell aktivitet. Binance har på sin side sagt at børsen har gjort alt for å drive lovlig i USA, inkludert å etablere et eget amerikansk datterforetak.