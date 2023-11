Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik endte det for de ledende børsindeksene torsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,47 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,23 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,38 prosent

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid stiger svakt til litt 4,34 prosent, opp fra 4,27 prosent onsdag. I midten av oktober nådde renten en topp på fem prosent, men siden har den vært på en nedadgående trend.

Rentefallet har gitt en boost til aksjemarkedet, som nå styrer mot femte uke på rad med oppgang. I november steg S&P 500 mer enn åtte prosent, mens Nasdaq gikk opp rundt ti prosent.

Lavere inflasjon enn ventet

En time før handelsåpning kom den månedlige prisindeksen PCE fra offentlige amerikanske statistikkmyndigheter.

I oktober var kjerneinflasjonen, justert for matvarer og drivstoff, opp 3,5 prosent sammenlignet med samme måned året før. Totalinflasjonen var på tre prosent blank.

PCE-indeksen er den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål. Sentralbanken har et langsiktig inflasjonsmål på to prosent. Stadige drypp med tall og statistikk antyder at inflasjonen er på vei ned mot målet.

I rentemarkedet prises det inn nær 100 prosent sannsynlighet for at sentralbanken er ferdig med rentehevingene. Samtidig tror markedet på rentekutt allerede på vårparten.

Oljeprisen faller

Torsdagen bød på et kaotisk Opec-møte med tilhørende volatilitet for oljeprisen. Etter mye om og men kom det til slutt en pressemelding fra Opec+, der det står at en rekke land har annonsert frivillige kvotekutt på til sammen 2,2 millioner fat daglig.

Saudi-Arabia skal forlenge de frivillige kuttene på én million fat per dag ut første kvartal, mens Russland skal øke fra 300.000 til 500.000 fat. På toppen kommer det mindre kutt fra De forente arabiske emirater, Kuwait, Kasakhstan, Algerie og Oman fra og med årsskiftet frem til utgangen av mars.

Tidligere torsdag steg oljeprisen over 84 dollar, men rundt klokken 16.30 begynte en bratt nedtur som ikke stanset før 80,5 dollar.

U.S Bank Asset Management-strateg Rob Haworth påpeker overfor Bloomberg at Opec-landene ikke alltid har fulgt opp planlagte kutt, og at markedet tviler på hva det faktiske utfallet blir.

Schneider Electric-analytiker Robbie Fraser påpeker at Saudi-Arabia har vært opptatt av at også mindre land må bidra. Dette kan være et tegn på at Saudi-Arabia ikke vil være byrden alene mens den amerikanske oljeproduksjonen har nådd rekordnivåer og fortsatt øker, påpeker Fraser.

Saudi-Arabia produserer for øyeblikket ni millioner fat daglig av en total produksjonskapasitet på 12 millioner fat, som flere mener reelt sett er nærmere 11 millioner.

Forrige uke utsatte Opec+ møtet, noe som ga et markant fall for oljeprisen på spekulasjoner om at det var uenigheter mellom medlemslandene. Det ble senere kjent at Nigeria og Angola hadde motsatt seg kutt.

Torsdag annonserte Opec+ for øvrig at Brazil, Sør-Amerikas største oljeprodusent, skal bli medlem av oljekartellet på nyåret.