På ukens første handelsdag steg de ledende amerikanske børsindeksene i det børsene åpnet. Deretter ble det raskt mer blandet:

Teknologidominerte Nasdaq Composite steg nær 0,7 prosent før kursoppgangen fordunstet, og var ned 0,3 prosent etter snaue to timers handel. Der ble indeksen liggende resten av børsdagen, og endte med fall på 0,5 prosent.

Industritunge Dow Jones åpnet med en oppgang nær én prosent og holdt seg gjennom dagen med et løft på 0,5 prosent, før den endte med en oppgang på 0,6 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 åpnet også nær én prosnet opp, men oppgangen ble innskrenket til 0,2 prosent. S&P 500 endte med en oppgang på 0,2 prosent.

I morgentimene norsk tid steg både to- og tiårsrenten for amerikansk statsgjeld, og lå på henholdsvis 3,86 prosent og 3,39 prosent. Det er kraftig ned fra tidligere i mars da dramatikken i banksektoren satte en støkk i rentemarkedene.

Samtidig tas det stadig nye veddemål på resesjon i markedet som nå venter rentekutt fra Federal Reserve allerede i midten av sommeren. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte tidligere denne måneden at han «ikke tenker på» å kutte renten med det første.

Denne uken er det få makrotall av betydning på kalenderen, men fredag kommer PCE-tall fra USA, som ofte blir omtalt som Feds foretrukne mål for inflasjonen.

SVB inn i ny fase

Tidlig mandag morgen norsk tid ble det klart at First Citizen kjøper alle lån og innskudd i det nå fallerte Silicon Valley Bank (SVB).

Transaksjonen omfatter 72 milliarder dollar i SVB-eiendeler, altså alle innskudd og lån. First Citizens er en familieeid bank med hovedkontor i Raleigh i Nord-Carolina. Den har markert seg som en flittig oppkjøper av banker i trøbbel de siste årene, skriver Financial Times.

I meldingen opplyste det føderale sikringsfondet FDIC at SVB hadde rundt 167 milliarder dollar i aktiva og om lag 119 milliarder dollar i samlede innskudd den 10. mars, altså dagen banken gikk over ende.

Sikringsfondet estimerer kostnaden for kollapsen i SVB til rundt 20 milliarder dollar.

Det virker som at investorene sier seg fornøyd med oppkjøpet, da First Citizen-aksjen steg 22 prosent fra start mandag. Kursoppgangen tiltok, og etter en times handel var kursoppgangen på omkring 50 prosent og den endte også med en oppgang på 55 prosent.

Optimismen smittet over på andre banker, som giganten Bank of America. Aksjekursen steg mandag med omkring fem prosent og prissettes til 227 milliarder dollar.

Lærebokeksempel i dårlig styring

I en uttalelse mandag, i forkant av en høring i senatet tirsdag, uttaler Fed-direktør Michael S. Barr:

– SVBs kollaps er et lærebokeksempel i dårlig styring.

Barr er samtidig klar på at den amerikanske sentralbanken og innskuddsordningen tok kontroll over SVB for å «beskytte amerikansk økonomi og for å styrke offentlighetens tillitt til banksystemet».

– Disse handlingene demonstrerer at vi forpliktet til å forsikre at alle innskudd er trygge, uttaler Barr.

Ved en inkurie inneholdt denne artikkelen ved 16.45-tiden feil kursreferanser for de tre lende indeksene.

