Mars måned var alt annet enn rolig for finansmarkedene. Etter at de to amerikanske bankene Silicon Valley Bank og Signature Bank kollapset i starten av mars, kort etterfulgt av Credit Suisse-dramaet i Europa, skulle en tro at privatinvestorene ville være mer tilbakeholdne på aksjefronten.

Men snarere tvert imot. Både DNB og Nordnet rapporterer om enorme nettokjøp av aksjer i mars måned. DNB må gå så langt som til begynnelsen av pandemien for å finne tall i samme skala.

I mars kjøpte nemlig bankens privatinvestorer aksjer for 822 millioner kroner mer enn det ble solgt aksjer for. Nordnet rapporterer om et nettokjøp på én milliard i samme periode.

Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel i DNB, forklarer kjøpene med nettopp nedgangen i aksjemarkedet.

– Aksjene på Oslo Børs kom tilbake mellom fire og fem prosent i mars. Jeg antar privatpersonene hos DNB så på dette som en kjøpsmulighet, sier Kittelsrud til DN.

Kjøpte finansaksjer tross uro

Småsparerne benyttet bankuroen til å kjøpe bankaksjer. De private investorene i DNB nettokjøpte DNB-aksjer for like i underkant av 140 millioner kroner.

– Finansaksjene har i likhet med andre aksjer kommet en god del tilbake i mars. Det er nok mange som ser på de økende rentene som et tegn på at frykten for bankuro er over. Av den grunn er det igjen lønnsomt å kjøpe bankaksjer.

Bård Kittelsrud, sjef for aksjehandel i DNB Markets' nettløsning. (Foto: DNB) Mer...

Blant de mest populære internasjonale aksjene dukket kriserammede First Republic Bank opp som den fjerde mest populære aksjen i form av transaksjoner. DNB forklarer den nyvunne populariteten med bankuroen i USA og ellers i verden.

I likhet med Silicon Valley Bank og Signature Bank stupte First Republic Bank på de amerikanske børsene i mars. På et tidspunkt var aksjen ned 75 prosent på én dag. Ved stengetid mandag ble aksjen handlet for 14,6 dollar, til sammenligning hadde selskapet et verdi på 115 dollar per aksje i begynnelsen av mars.

Tradere liker oljenæringen

Samtidig som bankuroen herjet i Europa og USA, falt oljeprisen kraftig. Fra 6. til 16. mars var spotprisen for ett fat nordsjøolje ned over 13 prosent. Parallelt falt oljeselskapene. Aker BP og Borr Drilling var i løpet av samme periode ned 13 prosent, mens Equinor var ned ti prosent.

Innen mars var omme hadde imidlertid oljeprisen hentet inn mye av fallet, og takket være søndagens nyhet om at Opec+ kutter oljeproduksjonen fra mai, er oljeprisen nær samme nivå som ved inngangen av mars.

I mars var Equinor, Vår Energi og Aker BP blant aksjene som investorene handlet mest i. På topp tronet seismikkselskapet PGS.

– Vi ser at PGS har fått mye hard medfart den siste tiden. Den har svingt veldig, og spesielt blant traderne våre har det vært veldig mye handel i PGS, sier Kittelsrud.

På den siste måneden har aksjen falt over 13 prosent, mens aksjen har steget 17 prosent på den siste uken.

– Det er en aksje med høy risiko, så der skal du være veldig bevisst hva du investerer.

Aker BP populær

Aker BP var også den mest kjøpte aksjen blant Nordnets privatinvestorer. Aksjen hadde et nettokjøp på 272 millioner kroner, mens Borr Drilling toppet salgslisten, med et nettosalg på 134 millioner kroner.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. (Foto: Gorm K. Gaare) Mer...

– Selv om oljeprisen har fortsatt ned i 2023, leverte Aker BP solide kvartalstall for fjerde kvartal. I tillegg kommuniserte selskapet at det skal øke utbytte fra to dollar i 2021 til 2,2 dollar i 2023. Gjennom mars måned har aksjekursen fortsatt ned, og dermed anser nok flere av kundene dette som en kjøpsmulighet, sier Mads Svendsvik Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet i en pressemelding.

Borr Drilling har vært en soleklar vinner så langt i år, med en kursoppgang på godt over 70 prosent.

– Dette tror jeg våre kunder anser som at nok er nok og sikrer gevinst i litt ruglete tider på børsen, fortsetter Johannesen.