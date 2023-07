Artikkelen fortsetter under annonsen

Europa blir bare mindre og mindre populært blant verdens investorer.

Forrige uke markerte den 16. på rad der investorer tok penger ut av europeiske aksjefond, skriver Bloomberg, som viser til tall fra Bank of America og dataleverandøren EPFR Global.

Så langt i år har det vært uttak fra europeiske aksjefond for 27 milliarder dollar og bare sist uke var det nettosalg for 4,6 milliarder dollar, den største nedgangen blant noen av de store regionene i verden.

Trenden går altså tilbake halvannet år og kan ha mange grunner.

Krig og energikrise

Ikke bare har Russlands invasjon av Ukraina i fjor vinter sørget for økt geopolitisk uro, men krigen førte også med seg en energikrise.

Mange land i Europa lider fortsatt av etterdønningene av den kraftige oppgangen, særlig i gassprisene, selv om inflasjonstall fra regionen har vist positive tegn de siste månedene.

Samtidig er det ingen hemmelighet at investorer har en helt spesiell forkjærlighet for gigantene i USA, særlig innen teknologi. Både Nasdaq Composite og Nasdaq 100-indeksen ligger an til det beste halvåret på flere tiår når 2023 snart er halvveis, mens Apple nylig passerte en historisk markedsverdi på 3000 milliarder dollar.

Uttakene fra europeiske aksjefond er et bilde på en klar trend der flere ser mot vekstselskapene, mens mer optimistiske, makroøkonomiske utsikter i USA også kan ha spilt en rolle.

Den brede Stoxx Europe 600-indeksen har steget 7,7 prosent så langt i år, mens FTSE 100-indeksen i London har falt 0,3 prosent siden årsskiftet. I USA har den brede S&P 500-indeksen steget over 16 prosent, mens Nasdaq Composite er opp over 30 prosent.

– Eksponering mot tek-selskapene er det som driver de regionale transaksjonene nok en gang. Dette kommer amerikanske aksjer og dollaren til gode. Amerikanske investorer har på sin side startet å selge europeiske aksjer for første gang i år, grunnet blant annet svake makroøkonomiske tall i regionen, skrev Barclays-strateg Emmanuel Cau i en analyse tidligere denne uken, gjengitt av Bloomberg.

Oslo Børs langt bak

Dersom du synes utviklingen for de store indeksene i Europa var så som så, er det liten trøst å finne her hjemme.

Hovedindeksen på Oslo Børs har slitt med å finne fotfeste i hele år, og var på et tidspunkt ned nesten fire prosent for året, ved bunnpunktet i slutten av mars. Siden den gang har det riktignok tatt seg noe opp, men fasit er likevel en svært beskjeden oppgang på kun 2,1 prosent så langt i 2023.

Med andre ord: Oslo Børs har blitt utklasset av børsene i USA og til dels øvrige i Europa.

– Hvis du ser på prisingen kan man slå et slag for det. Særlig hvis man ser bort fra valutaforskjeller er det liten grunn til at Oslo Børs ikke skal gi tilsvarende avkastning. Vi tror på høyere råvarepriser fremover og da får Oslo Børs vist sin styrke, uttalte Fondsfinans-porteføljeforvalter Tor Thorsen til DN.

