Den amerikanske sentralbanken (Fed) holdt onsdag styringsrenten uendret, helt som ventet på forhånd. Det ble imidlertid signalisert ytterligere to rentehevinger før årsslutt, som innebærer en rentetopp på 5,6 prosent. Tre av 12 medlemmer ser attpåtil for seg at renten kan stige helt opp til seks prosent.

I mars indikerte anslagene fra medlemmene av Feds rentekomité en rentetopp på 5,1 prosent, men økonomien har vist seg motstandsdyktig enn tidligere antatt. Sentralbanken vil fortsatt ta avgjørelser basert på økonomiske data.

Selv om renteforventningene økte, holdt det amerikanske aksjemarkedet stand onsdag kveld. Torsdag åpnet hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,1 prosent fra start. Da børsdagen var over, var fallet på 0,2 prosent.

Oljeoptimist

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, endte opp med å stige til over 74 dollar fatet gjennom børsdagen. Oljeprisen har falt om lag 15 prosent siden årsskiftet, men forvalter Jan Petter Sissener er ikke bekymret.

– Jeg er positivt innstilt til olje- og gassprisene det neste året. Selv om hele verden priser resesjon og shortposisjonene på råvarer er på all-time high, ser jeg ikke den store nedsiden, sier Sissener, og legger til:

– Oljeaksjer er kjempebillige hvis oljeprisen holder seg rundt 75 dollar fatet. Oljeselskapene spruter jo cash, og nå er det også blitt mer edruelig med tanke på havvind. De eneste som ikke er edruelige der, er politikerne som tror det vil holde med subsidier på 23 milliarder. Det vil det ikke.

Sissener viser til at oljegiganten Shell har forpliktet seg til store investeringer innen olje og gass, med fullt fokus på de finansielle resultatene. Selskapet skal øke utbyttene markant.

– Hvilke norske oljeaksjer liker du best?

– Aker BP er best, fordi du vet hva du får. I Vår Energi har du for mye overheng, og med Equinor vet du ikke hva du får, fordi staten kludrer det til, enten med at de ikke skal betale for dyktige styremedlemmer eller ved at de skal være grønne og rare. Jeg vil vite hva jeg får.

– Og hva får man med Aker BP?

– Du får eksponering mot olje og til dels gass, og du får den beste norske dealmakeren noensinne. Kjell Inge Røkke er en mye bedre hovedaksjonær enn den norske stat.

Sissener har 40 års erfaring fra Oslo Børs, og har opplevd det meste av opp- og nedturer. De store pengene har han tjent under børskrakk eller ved å kjøpe upopulære aksjer.

– Skal du bli rik på børsen, må du kjøpe når alle andre selger, og nå er det mange billige aksjer innen olje. Det kan være et ordentlig «waiting game», men du blir ikke fattig på disse aksjene. Å kjøpe kvalitet er alltid veldig fornuftig over tid.

– Det biter

Sissener forteller at hedgefondet er helinvestert, men at det har en «betydelig mengde forsikringer». Det vil si at han bruker derivater som skal tjene fondet dersom børsene faller. Sissener konstaterer at det er mye som kan trekke ned Oslo Børs, og trekker igjen frem regjeringen som en risikofaktor.

– Oslo Børs er dessverre for spesielt interesserte om dagen. Vi er ekstremt avhengig av utlendinger, og for øyeblikket er ikke utlendingene så veldig interessert. Verden er full av spennende investeringsmuligheter. Ingen må investere her, sier Sissener.

Sissener stålsetter seg også for resultatsesongen, der han trenger å se at ordreinngangen vil sørge for videre inntekter.

– Ja, det er mye billige aksjer, men det forutsetter at fortjenesten kan opprettholdes. Vi må se ordreinngangen, for mange av virksomhetene har hatt en stor ordrereserve de har tæret på. Det kan bli full stopp, slik det norske nyboligmarkedet opplever, og jeg tror nok dessverre at norsk økonomi er på vei inn i en bråstopp, sier Sisener, og utbroderer:

– Det er delvis politisk og delvis makroøkonomisk. Det er klart at denne renteoppgangen, kombinert med skatteøkninger og økte energipriser, det biter. Du ser det på konsumselskaper som XXL og Komplett, de sliter.

– Masse dotcom

Mens Oslo Børs har steget rundt fire prosent i år, har det amerikanske aksjemarkedet steget nærmere 15 prosent målt i lokal valuta. Det er de største teknologiselskapene som har drevet oppgangen, langt på vei grunnet kunstig intelligens.

– Spørsmålet er selvfølgelig hvordan kunstig intelligens vil påvirke bedriftenes produktivitet. Der er vel juryen fremdeles ute, men jeg synes det er kjempespennende, sier teknologiioptimisten Sissener.

Halvledergiganten Nvidia er årets store vinner, og prisingen av selskapet har allerede passert det mange vil kalle absurde nivåer.

– Jeg har masse dotcom-vibber, men det hadde jeg i 98' også, og da fortsatte oppgangen to år til. Nvidia er et fantastisk selskap, som jeg har kjøpt og solgt, kjøpt og solgt, og det har alltid vært feil de gangene jeg har solgt. Jeg solgte nå nylig også, og det har også vært feil, men aksjen er så dyr. Jeg kan ikke noe for det.

Sissener erkjenner at det er en iboende svakhet:

– Jeg hadde en læremester, som var en veldig god kunde mens jeg var megler, som sa: «Jan Petter, du må huske at dyre aksjer er dyre for en grunn, og de vil forbli dyre. Billige aksjer er billige for en grunn, og de vil forbli billige.» Og det hadde hun veldig rett i. Det er sånne utsagn du tar med deg resten av livet.