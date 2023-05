Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent mandag, etter en oppgang på rett over én prosent i forrige uke. Oljeprisen ligger på rundt 74,7 dollar per fat, ned om lag halvannen prosent siden før helgen.

Norwegian Block Exchange falt 21 prosent etter et bud fra Spenn Technology, som vil kjøpe inntil 90 prosent av selskapet med oppgjør i Spenn-aksjer. Norwegian-gründer og NBX-aksjonær Bjørn Kjos har allerede godtatt tilbudet.

Bergenbio stupte nesten 40 prosent etter at selskapet i helgen fastsatte tegningskursen i en emisjon til 0,1 krone per aksje. Kapitalinnhentingen ble først kommunisert for nesten en måned siden. Bergensmilliardæren Trond Mohn, selskapets største eier, bidrar med kapital også denne runden.

Uenighet

Finansmarkedene venter spent på flere nyheter rundt forhandlingene om gjeldstaket i USA, der president Joe Biden og republikanernes speaker Kevin McCarthy skal fortsette samtalene mandag klokken 23.30 norsk tid. Det amerikanske aksjemarkedet åpnet omtrent helt flatt på ukens første handelsdag.



I løpet av søndagen hadde de to samtaler over telefonen mens presidenten var på vei hjem fra et G7-toppmøte, og begge beskrev diskusjonen som produktiv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er likevel knyttet stor spenning til hva som vil bli utfallet når fristen, 1. juni, nærmer seg med stadige stormskritt.

I årevis var dette nærmest en administrativ øvelse, uansett partiflertall og president, der man hver vår justerte opp hvor mye penger staten kunne låne, blant annet for å holde tritt med prisstigningen og uforutsette utgifter. Konsekvensene hvis man ikke kommer til enighet kan bli en såkalt «shut down» der føderale myndigheter stenger funksjoner og sender ansatte hjem, og i ytterste konsekvens at USA misligholder sine betalingsforpliktelser.

I år har imidlertid republikanerne presset på for at en avtale om å heve gjeldstaket også skal føre med seg løfter om kraftige kutt i offentlige utgifter. Det har Biden og demokratene vært klare på at de ikke er spesielt lystne på å gå med på.

Finansminister Janet Yellen har heller ikke vært snau med å understreke hva som vil skje dersom partene ikke kommer til enighet og 1. juni kommer og går uten et løft i gjeldstaket.

Søndag uttalte hun at sjansen for at USA vil klare å betjene all sin gjeld innen midten av juni er «nokså lav».

Noen resultater igjen

Ellers går resultatsesongen mot slutten denne uken. Tirsdag kommer førstekvartalsresultater fra Statkraft og Adevinta, mens interiørkjeden Kid legger frem sine tall torsdag morgen.

Norges Bank kommer på sin side med forventningsundersøkelsen for andre kvartal tirsdag morgen, der det er ventet en økning blant respondentene på spørsmål om hva de forventer av inflasjonen fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Årets første utgave av undersøkelsen kom i midten av februar. Den gang sa partene i arbeidslivet at de forventet en prisvekst på 4,8 prosent om ett år. Fredag kommer detaljhandelstall for Norge for april fra SSB.

Det kommer også referater fra nylige rentemøter både hos Federal Reserve i USA og Den europeiske sentralbanken, der førstnevnte ikke utelukket at det kunne bli aktuelt med flere rentehevinger.

– Det er altså ikke helt utenkelig med en ny heving fra Fed ved det kommende rentemøtet, samtidig som markedet også har tonet litt ned på kutt-sannsynligheten for denne siden av året, skriver Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport.

Mot slutten av uken kommer også PCE-tall for USA, som ofte blir omtalt som Feds foretrukne mål for inflasjonen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.