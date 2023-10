Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er veldig mye som skjer til uken, sier en entusiastisk Sara Midtgaard når DN ringer søndag kveld.

Seniorøkonomen i Handelsbanken har blikket snudd mot makrotallene og rentebeslutningene som vil dominere den kommende uken, etter at forrige særlig ble preget av tallslipp fra tre av de fire tek-gigantene på Wall Street.

Seniorøkonom Sara Midtgaard Handelsbanken sier markedet priser inn at Fed er ferdig og at rentetoppen er nådd. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Showet begynner på tirsdag når Norges Bank legger frem valutatransaksjonene for november, etterfulgt av inflasjonstall for eurosonen, rentebeskjed fra USA onsdag kveld og fra Norges Bank torsdag, før det hele avsluttes med det som gjerne kalles «månedens viktigste tall» fredag, arbeidsmarkedsstatistikken nonfarm payrolls i USA. I tillegg kommer det rentebeslutninger i Japan og Storbritannia.

– Går vi ut av uken med uendrede markeder blir jeg svært overrasket. Det kan bli betydelige svingninger begge veier, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Ifølge Bernhardsen blir Federal Reserves rentebeslutning onsdag kveld nøkkelen for både aksje- og rentemarkedet.

– Etter alt å dømme vil renten holdes i ro. Hva Jerome Powell og rentekomiteen skriver i pressemeldingen og hvordan sentralbanksjefen svarer på spørsmål på pressekonferansen vil derfor bli det store.

Dette skjer den kommende uken Her er et utvalg av statistikk, sentralbank-hendelser og selskapsrapporter som markedsaktører internasjonalt og i Norge vil følge i løpet av uken som kommer. Mandag: Aker Solutions Q3.

Aker Solutions Q3. Tirsdag: Norges Bank valutatransaksjoner november; eurosonen bnp 3Q, Japan rentebeslutning; BP Q3.

Norges Bank valutatransaksjoner november; eurosonen bnp 3Q, Japan rentebeslutning; BP Q3. Onsdag: Norge PMI oktober; USA rentebeslutning; Wallenius Wilhelmsen Q3; Ørsted Q3.

Norge PMI oktober; USA rentebeslutning; Wallenius Wilhelmsen Q3; Ørsted Q3. Torsdag: Norges Bank rentebeslutning; USA førstegangssøkende arbeidsledighetstrygd uketall; Storbritannia rentebeslutning; Aker Horizons Q3; Apple Q3; Shell Q3.

Norges Bank rentebeslutning; USA førstegangssøkende arbeidsledighetstrygd uketall; Storbritannia rentebeslutning; Aker Horizons Q3; Apple Q3; Shell Q3. Fredag: Norge registrert arbeidsledighet oktober; USA sysselsetting (nonfarm payrolls); eurosonen arbeidsledighet september; Aker Q3.

På pinebenken

Powell og Fed har de siste månedene sett statsrentene skyte til værs i takt med at markedet har virket å ta innover seg det som sannsynligvis blir realiteten: Styringsrentene skal forbli høye, lenge. Tiårsrenten har steget om lag hundre basispoeng siden sommeren, og passerte tidlig i forrige uke fem prosent for første gang siden 2007. Før helgen hadde den falt tilbake til rundt 4,84 prosent.

Likevel er det blitt klart at markedet har liten tro på rentekutt med det første. Spørsmålet er heller når rentetoppen skal komme.

– Markedet sitter på pinebenken i påvente av Fed, sier Bernhardsen.

– Hva sentralbanken sier om inflasjonen og utviklingen videre blir det aller viktigste, og vil styre mye både i aksje- og obligasjonsmarkedet. Samtidig ser vi at den amerikanske økonomien går bra, jevnfør de forrige nonfarm-tallene som var veldig sterke. Jeg tror ikke Powell vil signalisere at toppen er nådd, men at de skal fortsette å se an dataene.

Før fredagens tallslipp ventes det å ha blitt skapt 190.000 nye jobber i måneden som snart er omme, mot 360.000 i september.

Tror Fed er ferdig

– Markedet priser inn at Fed er ferdig og at rentetoppen er nådd, sier Midtgaard i Handelsbanken.

Det er knyttet stor spenning til hva denne mannen vil si til uken. Jerome Powell leder amerikanske Federal Reserve, verdens mektigste sentralbank. (Foto: Kevin Dietsch/AFP/NTB) Mer...

De siste ukene har flere Fed-topper uttalt at de siste måneders oppgang i statsrentene kan virke innstrammende i seg selv, og at behovet for en renteheving fra sentralbanken dermed kan sløyfes. I markedet prises det nesten fullt inn at Fed holder renten i ro til uken, før det kun er en marginal sjanse for en økning på årets siste møte i desember.

Midtgaard i Handelsbanken bekrefter dette, og sier at det er bredt ventet hos både marked og analytikere at Fed vil holde styringsrenten uendret i en rentebane mellom 5,25 og 5,50.

– Vi ser at inflasjonspresset i USA er i ferd med å avta, men at aktivitetstallene overrasker. Men Fed-sjefen har sagt at det ikke er nødvendigvis slik at sterkere aktivitetstall fører til renteheving så lenge inflasjonen avtaler. Men hvis en sterk aktivitet forverrer prispresset, kan det føre til at de må heve renten en gang til, sier hun.

Midtgaard sier markedet anslår at det er mellom 30 prosents sjanse for en renteheving, men at det ikke skjer før neste kvartal i 2024.

– Det er skjøvet ut i tid, sier hun.

Mellommøte for Norges Bank

Det skjer ting også på hjemlige trakter: For Norges Bank er kommende ukes rentemøte av typen mellommøte, som betyr at det ikke legges frem nye prognoser. Før årets siste rentemøte og pengepolitiske rapport i desember skal det dessuten slippes to inflasjonstall.

Bernhardsen trekker frem to faktorer som drar i hver sin retning etter Norges Banks siste prognoser i september: lavere inflasjon enn ventet og en krone som igjen har svekket seg mye. Euroen har styrket seg med nesten fem prosent mot kronen siden slutten av september, mens dollaren ligger rett over fem prosent høyere.

– En viktig grunn til kronesvekkelsen den siste tiden er renteoppgangen i USA. Det er negativt for kronen, og en svak krone trekker i retning av en økning. På den andre siden har inflasjonen vært lavere enn hva Norges Bank så for seg i september, noe som trekker i retning av å holde renten i ro. I øyeblikket er det 50/50 om det blir økning i desember, sier Nordea-strategen.

Han tror ikke at sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank vil binde seg til masten til uken.

Vil sentralbanksjef Ida Wolden Backe si at det er «mest sannsynlig» eller «trolig» at det blir en renteheving til i desember? Det får vi vite denne uken. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Norges Bank har ikke for vane å komme med spenstige signaler på mellommøtene. Mest sannsynlig blir det henvist til prognosen i september, der det var en overveiende sannsynlighet for en heving i desember.

Viktig ordlyd

Midtgaard i Handelsbanken sier ordlyden i pressemeldingen fra Wolden Backe og Norges Bank nok blir lest med lupe:

– Spørsmålet er om hun sier at det «mest sannsynlig» eller «trolig» blir en renteheving til i desember. Sier hun mest sannsynlig skal det mye til for at en renteheving ikke finner sted, sier hun.

Midtgaard sier hun også vil følge godt med på ledighetstallene fra Nav, som også kommer denne uken.

– Hvis ledigheten stiger mye mer enn det Norges Bank la til grunn inn mot desember-møtet, så kan det hindre en hevning. Men vi venter at tallet på antall registrerte ledige er uendret på 1,9 prosent sesongjustert, sier hun.

