Oslo Børs kjemper en innbitt kamp for å holde seg i pluss for året.

Tirsdag blinker lampene rødt for hovedindeksen, som i øyeblikket så vidt er i minus for året under ett.

Oslo Børs har vært blant børsene som har prestert dårligst i år. Mye av det skyldes olje og gass, ifølge forvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg.

– Oljerelatert har vært svakere enn børsene for øvrig, og de norske oljeselskapene har også gått svakere enn for eksempel europeiske. Oljeprisen har ikke gått så bra som vi hadde trodd den skulle gjøre for et år siden. Russisk oljeproduksjon har holdt seg mye bedre. Så er det et åpent spørsmål hvordan politikken har innvirket her. At kronen er så svak betyr at folk går ut av kronen og selger norske aktiva, sier Tunaal.

Han er veldig forsiktig med å ta i olje.

Kraftig undervekt

– Vi er kraftig undervekt i olje og gass, sier Tunaal, og fortsetter:

– Vi synes oljeselskapene er billige og vi tror ikke verden klarer seg uten olje fremover, men vi konstaterer at markedets vilje til å prise opp oljeselskaper er lav. Så lenge det er tilfellet er vi forsiktige. I det øyeblikket aksjene begynner å gå litt, kan det være aktuelt.

Oljeprisen har falt over 40 prosent siden fjorårets topper på rundt 130 dollar fatet. Samtidig er europeiske gasspriser en tiendedel av hva de var i de villeste periodene i fjor sommer. I år har energisektoren på Oslo Børs levert en negativ avkastning på seks prosent.

Tunaal er mye mer glad i industriselskaper, sektorvinnerne, der han ikke tror potensialet er tatt ut. Han er også spent på hva resultatene fra bankene vil bringe.

– Det positive for bankene er at når rentene stiger er det lettere for banker å tjene penger. Så er det spørsmål om tapene, særlig innenfor eiendom. Prisingen på de nordiske bankene er veldig lav, sier han.

I fondet har de en overvekt av nordiske banker.

– Men at det er spørsmålstegn fremover er det ingen tvil om. Den jevne låntager har ikke opplevd den fulle virkningen av renteøkninger ennå, sier Tunaal.

– En del frykt

Tirsdagens bevegelser på Oslo Børs kommer i kjølvannet av oppløftende markedsutvikling fra de kinesiske børsene. I USA falt de tre nøkkelindeksene mandag. På Wall Street har utviklingen vært sterk gjennom året. Også i Norden og resten av Europa har aksjemarkedene steget.

Tunaal tror det kan bli bra fremover.

– Foreløpig har ikke resesjonssignalene det har vært mye snakk om slått til. Tallene fra bedriftene er slettes ikke verst. For Norden som helhet ble estimatene oppjustert fra forrige kvartal. Så lenge det er tilfellet blir det bra børsutvikling, sier han.

Handelsbankens aksjesjef Marius Aaserud er forsiktig optimist.

– Det ser ikke helt bekmørkt ut. Vi ser ikke i tallene at det er en kraftig nedgang i de fleste sektorer. Ser vi på capex er det faktisk på vei opp. Hvis selskapene tror på resesjon og kollaps, ville de ikke tatt opp capex, sier han.

Aksjesjef Marius Aaserud i Handelsbanken. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Forklaringen på Oslo Børs' relativt svake utvikling mener han er sammensatt. Prisingen har ikke fulgt etter på den energitunge børsen. Samtidig har laksesektoren fått en del medfart etter skattereglene ble endret.

– Jeg tror årsaken er både politisk og globalt. Hvis du ser på energisektoren er det nok en del frykt blant de som tror på resesjon og dermed lavere etterspørsel. Jeg tror det er en del investorer som gjerne ønsker mer svar før man enten går videre inn i aksjemarkedet eller trekker seg ut, sier Aaserud.

Klarer ikke se rentetoppen

Tankrederiet Frontline faller rundt tre prosent tirsdag og fortsetter dermed nedturen fra de foregående dagene. Aksjen har falt fire dager på rappen og dalt til sammen 11 prosent. Nøyaktig samme utvikling har man sett i et annet tankrederi, Okeanis Eco Tankers, som faller mer enn tre prosent tirsdag.

På sektornivå er det industri og it-aksjer som tynges mest. Det var også teknologiaksjer som fikk merke det hardest på Wall Street mandag.

Tirsdag følger makromarkedet med på hva som skjer på begge sider av Atlanterhavet.

I Europa, nærmere bestemt Sintra i Portugal, samles pengepolitiske topper fra hele verden på en konferanse i regi av Den europeiske sentralbank (ESB). Blant annet Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache deltar i en paneldebatt om de strukturelle endringene i energimarkedene.

Europas sentralbanksjef Christine Lagarde. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/NTB) Mer...

I åpningstalen tirsdag sier ESBs sentralbanksjef Christine Lagarde at de trolig ikke vil kunne si når renteøkningene stanser. Hun gjentok også at det kommer en ny renteøkning i juli – den niende på rappen.

– Det er usannsynlig at sentralbanken i nær fremtid vil kunne si med full sikkerhet at rentetoppen er nådd, sier Lagarde.

På den andre siden av dammen, i USA, kommer nøkkeltallene på løpende bånd senere i dag: ordre, boligpriser, nyboligsalg, forbrukertillit og ukentlige oljelagertall.