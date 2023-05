Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag ble det kjent at USAs myndigheter tar over styringen i First Republic Bank og selger den til JPMorgan Chase. Konkursen er den nest største i USAs bankhistorie, større enn Silicon Valley Bank.

Partene jobbet med å få i stand en avtale langt ut i de sene nattetimer i USA, slik at en løsning ville være på plass før bankene - og markedene - åpnet mandag morgen.

I handelen med futures-kontrakter før børsåpning førte ikke nyheten til spesielt store utslag - ei heller i den regulære aksjehandelen mandag.

Slik så de ledende indeksene ut ved børsstenging:

Dow Jones falt 0,1 prosent.

Nasdaq Composite falt 0,1 prosent

S&P 500 falt 0,05 prosent.

First Republic Bank hadde håpet å forhandle frem en avtale uten å bli satt under administrasjon, men det lot seg altså ikke gjøre.

Noe av det som gjorde First Republic lite attraktivt som kjøpsobjekt, er det Bloomberg omtaler som «et fjell» av lån inngått til fordums, lave rentenivå, samt en uvanlig stor portefølje av lavrangerte boliglån til velstående kunder. Begge deler har falt i verdi etter det siste årets kraftige renteoppgang, der man nå kan få helt andre renteinntekter.

Der kollapsen i Silicon Valley Bank og UBS´ oppkjøp av fallerte Credit Suisse sendte sjokkbølger i rentemarkedene, var utslagene forholdsvis små etter First Republic-konkursen.

JPMorgan Chase steg to prosent etter nyheten, mens aksjene til andre, regionale banker vaklet - KBWs indeks over regionale bankaksjer falt 1,5 prosent.

To andre store banker som deltok i budrunden om First Republic Bank, PNC og Ctizens, falt henholdsvis 4,8 og 5,2 prosent mandag.

Rapporteringssesongen i full gang

– Dette tar bort usikkerheten for markedet. Det du har sett nå er en avtale der innskytere skal overtas, og du har en form for garanti der, sa Sarat Sethi, administrerende partner i DCLA, til CNBCs «Worldwide Exchange» mandag.

Banken rapporterte forrige uke at innskuddene falt mer enn 40 prosent i første kvartal, noe som utløste ytterligere nedgang i den allerede hardt rammede aksjen.

Inntektsrapporter fra store teknologiselskaper dominerte store deler av forrige uke, der flere slo analytikerestimatene – til tross for utbredt makroøkonomisk bekymring.

Den kommende uken vil være preget av stadig nye kvartalstall fra amerikanske selskaper, samt to viktige makroøkonomiske hendelser: Feds rentebeslutning på onsdag, og arbeidsmarkedsrapporten "non farm payrolls" på fredag.

