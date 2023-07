Artikkelen fortsetter under annonsen

Seismikkselskapet PGS la torsdag morgen frem resultater for andre kvartal. Omsetningen endte på 156 millioner dollar, mot 274 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Men inntektsfallet var allerede meldt til markedet i juni.

Såkalte «late sales», altså inntekter selskapet får fra salg av seismikkdata fra eget bibliotek, var på 55 millioner dollar i kvartalet, over en halvering fra samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt endte på minus 4,2 millioner dollar, ned fra et overskudd før skatt på 28 millioner dollar i fjor.

Refinansiering

Samtidig som selskapet la frem resultater, kom det også frem at det har skaffet en refinansiering på 75 millioner dollar, som ifølge SEB-analytiker Kim André Uggedal tar vekk risikoen for at selskapet måtte hente egenkapital i begynnelsen av neste år. Ellers mener han PGS andrekvartalstall var som ventet.

SEB-analytiker Kim André Uggedal.

– De har et lån 138 millioner dollar som forfaller i mars neste år. I låneavtalen hadde de mulighet til å låne ytterligere 75 millioner, og det er det de har gjort nå, sier Uggedal og fortsetter:

– PGS har tidligere sagt at de skal kunne ta ut dette forfallet med løpende kontantstrøm fra drift. Dette gjentar de i dag, men nå har de uansett sikret seg en betydelig buffer som setter en strek over bekymringen for en ny emisjon.

Torsdagens nyheter førte til at investorene på Oslo Børs sendte PGS-aksjen rett opp. Torsdag ettermiddag steg aksjen drøyt 22 prosent.

Mest omsatt

Aksjen var i løpet av handelsdagen den klart mest omsatte aksjen. Klokken 13.00 torsdag var PGS-aksjen omsatt for over 280 millioner kroner. Til sammenligning var Equinor, som vanligvis troner øverst over omsatte aksjer, omsatt for om lag 200 millioner kroner på samme tidspunkt.

– Hva tenker du om at aksjen er omsatt for over 280 millioner kroner bare i dag?



– Hva tenker du om at aksjen er omsatt for over 280 millioner kroner bare i dag?



– Hvis vi ser på aksjonærlistene til PGS ser vi at det er veldig få norske institusjonelle aktører, så den er jo blitt en tradingfavoritt. Og det kan jeg jo skjønne når vi ser slike tradingutfall som i dag, sier Uggeland i SEB.