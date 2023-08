Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen hemmelighet at nynoteringene på Oslo Børs nærmest har tørket helt ut i 2023.

Så langt i år er det kommet fire debutanter på tvers av Børsens markedsplasser: Dof Group, Refuels, Stainless Tankers og Seacrest Petroleo.

Det er et kraftig fall fra jubelårene 2020 og 2021, da det ble notert henholdsvis 56 og 66 nye selskaper på Oslo Børs. I 2022 ble 17 selskaper notert på Børsen.

– Å komme med «eventyrselskaper» nå, er ikke like lett. I og med at hobbyinvestorer ser ut til å ha blitt mer fornuftige, skal det også mer til for at proffene slenger seg på i håp om å få solgt raskt til nettopp hobbyinvestorene, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Han tror det er flere grunner til hvorfor 2023 ligger an til å bli et av de verste årene noensinne for Oslo Børs, hva angår børsnoteringer.

Færre igjen

Samtidig påpeker investeringsdirektøren at et sterkt aksjemarked internasjonalt, særlig i USA, skulle tilsi at mye lå til rette for å hente penger i forbindelse med en børsnotering. Likevel har antallet nynoteringer, men også mengden friske kroner i kapitalinnhentinger, stupt til nivåer som ikke er sett på ti år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Trenden vi har sett så langt i år, er drevet av kunstig intelligens. Det er vanskeligere for et norsk selskap å skulle komme med noe som kan ta verden med storm innen feltet, som allerede er dominert av de amerikanske gigantene, sier Næss.

Han trekker også frem økte renter, forventninger om et fortsatt svakt makrobilde og det faktum at det var en fullstendig boom i nynoteringer under pandemiårene.

– Med dette bakteppet er entusiasmen blitt lavere, men man må også huske på at mange benyttet anledningen de siste årene. Dermed er det færre igjen nå. Den viktigste grunnen tror jeg imidlertid er at man hadde mange hobbyinvestorer som kastet seg på, og dermed fulgte også de finansielle investorene.

Utover de fire ovennevnte noteringene er Jordanes muligens den største som har ymtet på om en notering i løpet av året. DN har vært i kontakt med selskapet, som sier det ikke har noe nytt å melde etter kunngjøringen i slutten av mars.

Mer risikoavers

Investeringsdirektøren får støtte fra DNB Markets-sjef Alexander Opstad når han sier at mye også har å gjøre med en «naturlig syklus» i kapitalmarkedene.

– Investorer, både institusjonelle og private, er åpenbart mer risikoaverse i dag enn i pandemiårene som skapte bobler i alle finansielle markeder, sier Opstad, som likevel forventer at aktiviteten skal ta seg betydelig opp etter sommeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den labre stemningen i kapitalmarkedet og villigheten til å kaste penger etter mer eller mindre gode selskaper har kommet klart til syne hos blant annet ABG Sundal Collier. Meglerhuset gjorde kule på kule gjennom pandemiårene da pengene satt løst i alle deler av markedet, men har de siste månedene måttet konstatere et stort fall i inntektene.

DNB Markets-sjef Alexander Opstad. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Samtidig har flere selskaper som ble notert på Oslo Børs under pandemien, deriblant Quantafuel, Lumi Gruppen, House of Control, Mercell og Ecoonline, det siste året vært gjenstand for oppkjøpsbud med hensikt å ta selskapene av børs. Felles for mange av disse var begredelig kursutvikling siden debuten.

Det er heller ingen hemmelighet at mange av de Euronext Growth-noterte selskapene sliter med katastrofalt lav omsetning på gjennomsnittlige børsdager, og mange av selskapenes aksjonærlister er dominert av såkalte småsparere.

– Mange selskaper som er blitt notert de siste årene, var dårlige. Da er det naturlig å miste appetitten. Man trenger nynoteringer som gir bra avkastning. Skal man lansere noe i dag må det være selskaper som tjener penger og som har en fornuftig verdsettelse, sier Næss i Nordea.

Laveste siden 2009

Det er ikke bare i Norge at antallet nynoteringer har stupt i 2023.

Så langt i år har antallet «IPOs» (Initial Public Offerings) falt til det laveste nivået siden 2009 i Europa samlet sett, ifølge Financial Times. I rene penger har selskapene hentet 2,4 milliarder euro i forbindelse med børsintroduksjoner, en nedgang på 42 prosent sammenlignet med i fjor.

Samtidig er det en urovekkende trend for kontinentet at flere europeiske selskaper ser bort fra sine hjemland og heller til USA når det skal på børs, der den britiske chip-designeren Arm er ett eksempel.

Opstad i DNB Markets sier dette ikke er en ny problemstilling, all den tid det amerikanske markedet er det mest likvide i verden. Likevel er det en trend som har forsterket seg de siste årene, sier han.

– Britene har gjort skade på sitt eget marked gjennom brexit og EUs iver etter lite gjennomtenkt finansmarkedsregulering hjelper heller ikke, sier DNB Markets-sjefen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.