Artikkelen fortsetter under annonsen

Höegh Autoliners har tiltrukket seg et kobbel av kjente investorer gjennom sin korte karriere som børsnotert rederi. Fortsatt er proffe investorer som Arne Fredly, Ketil Skorstad, Øyvin Brøymer og Simen Thorsen inne på eiersiden, samt fotballspiller Erling Braut Haaland.

Siden børsnoteringen for rundt to år siden har aksjekursen fosset frem og verdiene mer enn firedoblet seg. Bilfraktrederiet surfer på en bølge av historisk høye rater og torsdag morgen kommer den ferske resultatfasiten.

Høyere utbytter

Höegh Autoliners tjente 143 millioner dollar før skatt. Det tilsvarer 1,6 milliarder kroner etter dagens kronekurs. Det er en betydelig forbedring fra fjorårets tredjekvartalsresultat på 95 millioner dollar.

Omsetningen økte fra 329 millioner dollar til 355 millioner dollar.

I takt med bedre resultater økes utbytte også. Styret har besluttet å drysse 70 millioner dollar over aksjonærene (rundt 4,11 kroner per aksje). Utbyttene betales ut i november og er et lite knepp opp fra august-utbyttet på 67 millioner dollar. Utbyttet tilsvarer 50 prosent av justert nettoresultat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Höegh Autoliners steg til slutt 0,7 prosent onsdag. Hovedindeksen på Oslo Børs falt en drøy halv prosent.

Höegh Autoliners frakter alt fra personbiler og trailere til togvogner, treskere og gruvemaskiner over nær sagt hele verden. Selskapet er priset til 17 milliarder kroner på Oslo Børs.

Höegh Autoliners asa, resultat per 3. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 1064 914 16,4 % Driftsresultat (ebit) 428 200 114 % Resultat før skatt 403 194 107,7 %

Rekordhøyt

Ifølge Höegh var det en liten nedgang i volumene i kvartalet, men ratene økte til nye toppnivåer. Driftsresultatet på 185 millioner dollar var rekordhøyt og toppsjef Andreas Enger legger ikke skjul på at han er fornøyd.

– Jeg er fornøyd med å dele at Höegh Autoliners har levert enda et eksepsjonelt kvartal. Gjennom tredje kvartal har Höegh Autoliners hatt et sterkt momentum i ratene takket være en god kombinasjon av robust cargostøtte fra våre kontraktskunder og gunstige muligheter i spotmarkedet. Til tross for en negativ effekt fra utsettelser og opphopning i havnene, har vi tjent våre kunder og fylt opp skipene på alle ruter, sier han i kvartalsmeldingen.

Rederiet mener etterspørselen fortsatt ser sterk ut. og påpeker at veksten i globale bilsalg og eksport fører til økt etterspørsel for rene bil- og lastebilskip til «sunne rater». Det ventes at disse markedsforholdene vil fortsette gjennom ut året, og Höegh venter derfor sterke resultater også i inneværende kvartal.

Blant børsproffene som har sittet i Höegh-aksjen en god stund er Monaco-baserte Arne Fredly. Aksjen handles til veldig stor rabatt, sa han til DN i september.

– Aksjen er fortsatt veldig billig, selv om den ikke er så billig som den var. Markedet har misforstått driverne bak biltransportmarkedet og sammenlignet det med containermarkedet, sa investoren.

Forrige uke forsvant hans selskap fra aksjonærlistene, men overfor Finansavisen forklarte Fredly at aksjene var overført til en annen konto og at han fortsatt var veldig positiv til selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.