Artikkelen fortsetter under annonsen

Det britiske konkurransetilsynet (CMA) har blokkert Microsofts oppkjøpt av spillprodusenten Activision Blizzard som blant annet står bak spillet Call of Duty.

Oppkjøpsavtalen er verdt 75 milliarder dollar, og tilsvarer etter dagens kurs 797 milliarder norske kroner.

Det var Financial Times som først omtalte saken.

Bakgrunnen for tilsynets blokkeringen oppkjøpsavtalen, er for å beskytte innovasjonen i det begynnende spillmarkedet. Onsdag sa tilsynet at det har grunn til å tro at Microsoft vil være kommersielt motivert til å gjøre Activisions spill eksklusiv for sin egen spilletjeneste, og at Microsoft ikke har avkreftet dette, skriver Financial Times.

– Vi forblir fullt ut forpliktet til dette oppkjøpet og vil anke, uttalte Microsoft i respons til tilsynets beslutning.

Gransket av Europakommisjonen

Britiske konkurransemyndigheter er ikke de eneste som har satt spørsmålstegn ved Microsofts gigantoppkjøp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tilbake i november i fjor ble det også kjent at Europakommisjonen gransker Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard. Bakgrunnen for konkurransegranskningen var ifølge en uttalelse fra kommisjonen at «det foreslåtte oppkjøpet kan redusere konkurransen i markedet for distribusjonen av konsoll- og PC-spill, samt distribusjon av operativsystemer».

Europakommisjonen er i likhet med det britiske konkurransetilsynet bekymret for at Microsoft kan begrense tilgangen til Activision Blizzard-spill til sine operativsystemer og spillkonsoller. Microsoft avviste imidlertid bekymringer om at konsernet for eksempel kan begrense Call of Duty-spillene til Xbox-konsoller, og hevdet det ikke gir økonomisk mening å stenge markedet for Playstasjon-brukere.

Activision Blizzard er i seg selv et resultat av Activisions oppkjøp av Blizzard tilbake i 2008. Activision er kjent for spillserier som Call of Duty, mens Blizzard vokste seg store på serier som Warcraft og StarCraft.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.