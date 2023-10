Artikkelen fortsetter under annonsen

Pante- og sorteringsselskapet Tomra fikk svi heftig på Børsen fredag. I morgentimene la selskapet frem resultater for tredje kvartal, og markedets dom var ikke nådig.

Driftsresultatet (ebita) endte på 314 millioner kroner, godt under de 441 millioner kronene som var ventet av analytikerkorpset, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen var 3,5 milliarder kroner, også det et stykke under forventningene på snaue 3,7 milliarder kroner.

Tomra-aksjen falt til slutt godt over 22 prosent fredag. Dermed ga børsdagen det største kursfallet på én enkeltdag for Tomra siden januar 2003.

– Dobbel negativ

– Ebita-tallet for kvartalet er langt svakere enn forventet. Det virker som margininnhentingen man har håpet på er skjøvet ut i tid. De sier de håper å komme tilbake til en bruttomargin på nær 45 prosent en gang neste år. Kanskje blir det ikke første halvår, men andre halvår, sier analytiker Kari Eide Hartvedt i Pareto Securities.

Hun er en mange analytikere som har aksjedekning på selskapet.

– Det tyngste er kanskje at ordretinntaket er såpass svakt, som da også kommer til å forsinke veksten ytterligere. Når både marginforbedring og vekst blir skjøvet ut i tid blir det dobbel negativ, sier Hartvedt.

Tomra Systems asa, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 10633 8711 22,1% Driftsresultat (ebit) 999 987 1,2% Resultat før skatt 860 935 -8%

Bruttomarginen økte til 43,4 prosent i tredje kvartal.

Tomra rapporterer på tre ulike virksomhetsområder: Collection, Recycling og Food.

Mens det i de to første områdene var inntektsvekst på henholdsvis 11 og 14 prosent fra tredje kvartal i fjor, var det et inntektsfall på 18 prosent i matsorteringsområdet.

Hartvedt synes særlig dette siste segmentet virker å være vanskelig å få opp å stå igjen.

– Det er det segmentet som er mest sensitivt til makroforholdene med høyere renter og inflasjon. Det er en del bønder og mindre kunder som bestiller sorteringssystemer i food-segmentet som nå utsetter investeringer i sorteringsutstyr, sier hun.

Fransk tvist

Også DNBs analytiker Niclas Gehin påpeker at ebita-tallene var svakere enn ventet, særlig innenfor matsortering.

Han byr imidlertid på en enda annen forklaring til dagens kraftige børsfall.

– Jeg tror hovedårsaken til at aksjen faller så mye er nyheten om at Frankrike sier de ikke skal implementere pant. For Tomra-caset er vekstantagelsene at mer eller mindre resten av Europa skal innføre pant for å møte EU-direktivet. Frankrike er ganske toneangivende inn i EU og når de sier de ikke vil implementere pant, reduserer det sannsynligheten for at Italia, Spania og andre land vil implementere pant, sier Gehin.

I kvartalsrapporten skriver Tomra at Frankrike har kunngjort at det ikke vil innføre pantelovgivning på engangsplastikkflasker.

Hartvedt i Pareto mener det er helt naturlig med kursfall som i dag når selskapene ikke klarer å forsvare de høye multiplene med de vekstutsiktene som ligger til grunn.

Bare den siste måneden har Tomra-aksjen falt mer enn 36 prosent. Hittil i år er aksjekursen ned 48 prosent.

– Vi synes multippelkontraksjonen som har skjedd siste måneden har vært fortjent, sier Hartvedt.

– Jeg er stolt

I sommer ble Tomra utsatt for et omfattende cyberangrep som rammet driften. I kvartalet har pantegiganten tatt 120 millioner kroner i engangskostnader knyttet til dataangrepet. Justert for dette var ebita-resultatet på 434 millioner kroner.

– Jeg er stolt over at vi til tross for denne utfordringen har fortsatt å levere verdi til kundene våre samtidig som vi har levert solide inntekter og marginer i både «Collection» og «Recycling», sier Tomra-sjef Tove Andersen i dagens kvartalsmelding.

Når det kommer til forretningsområdet «Food» peker hun på at svake avlinger og utfordrende makroforhold har ført til nedgang i salgene, men sier at selskapet akselererer forbedringsagendaen.

Andersen sier aktivitetsnivået fortsatt er høyt i Tomra, og peker på flere land som ruller ut panteløsninger de kommende månedene, samt at Polen nylig vedtok en lov om å implementere panteløsninger i 2025. Videre sier hun at de fundamentale driverne for automatisert sortering av mat fortsatt er sterk og at selskapet venter at markedet vil vokse seks–syv prosent årlig på mellomlang til lang sikt.